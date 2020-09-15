Justiça cobra o Vasco pela exclusão de anistiados da eleição do clube

A cobrança é externa. Em resposta a uma ação movida por dois sócios, o Vasco foi cobrado pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) para dar explicações sobre a exclusão de sócios anistiados da lista de votantes na eleição marcada para o dia 7 de novembro.O clube tem cinco dias para se manifestar. Apesar de ter sido movida por dois sócios, mais de mil foram excluídos na decisão da Junta Deliberativa. O clube presidido por Alexandre Campello é cobrado sobre qual norma do estatuto embasa a exclusão dos associados.