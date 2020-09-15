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futebol

Justiça cobra o Vasco pela exclusão de anistiados da eleição do clube

Ação teve resposta nesta terça-feira, e o Cruz-Maltino deve se manifestar sobre o tema em até cinco dias, a partir da notificação oficial...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 16:59
Crédito: Política do Vasco segue fervendo às vésperas da eleição presidencial do clube (Rafael Ribeiro/Vasco
A cobrança é externa. Em resposta a uma ação movida por dois sócios, o Vasco foi cobrado pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) para dar explicações sobre a exclusão de sócios anistiados da lista de votantes na eleição marcada para o dia 7 de novembro.O clube tem cinco dias para se manifestar. Apesar de ter sido movida por dois sócios, mais de mil foram excluídos na decisão da Junta Deliberativa. O clube presidido por Alexandre Campello é cobrado sobre qual norma do estatuto embasa a exclusão dos associados.
Paralelamente, a Junta de Recursos do Vasco analisa, ao longo desta semana, os pedidos de impugnação de eleitores e elegíveis para o próximo pleito.

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