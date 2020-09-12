Justiça acolhe recurso e Rafael Galhardo rescinde com o Vasco

Crédito: David Nascimento

A Justiça Federal do Rio de Janeiro autorizou a rescisão indireta do contrato do lateral-direito Rafael Galhardo com o Vasco. Após perder na primeira instância trabalhista, o jogador conseguiu reverter a derrota por meio de um mandado de segurança na efera federal e obteve liminar para encerrar o vínculo com o clube.

A desembargadora Raquel de Oliveira Maciel determinou, com urgência, a expedição de ofícios a CBF comunicando a ruptura imediata do contrato de trabalho. Com a decisão, o jogador poderá assinar contrato com qualquer outro clube.

Galhardo é representado pela advogada Ana Paula Belinger. Ele tinha contrato com o clube carioca até o dia 9 de janeiro de 2021. O jogador de 28 anos chegou a viajar para Portugal, para acertar com o Marítimo, clube da Ilha da Madeira, mas foi impedido pela derrota judicial.