Jurgen Klopp sobre Firmino: 'As pessoas irão escrever sobre ele'

Após a goleada do Liverpool por 5 a 0 sobre o Manchester United e os três gols marcados por Mo Salah, Jurgen Klopp, comandante dos Reds, fez questão de ressaltas e elogiar o trabalho de Roberto Firmino. O técnico alemão afirmou que o brasileiro entrará nos livros da história do futebol.

> Veja a tabela da Premier League- Salah ganhou muita atenção e de forma correta, mas tenho a certeza de que quando Firmino para de jogar, as pessoas que entendem de futebol irão escrever livros sobre a maneira como ele interpreta a posição de falso nove.

O comandante dos Reds classificou a atuação defensiva de Firmino como "insana" e citou o papel dele para a equipe.