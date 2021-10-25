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futebol

Jurgen Klopp sobre Firmino: 'As pessoas irão escrever sobre ele'

Comandante do Liverpool rasgou elogios ao atacante brasileiro após a goleada dos Reds sobre o Manchester United no Old Trafford por 5 a 0 no último domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 10:33

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:33

Após a goleada do Liverpool por 5 a 0 sobre o Manchester United e os três gols marcados por Mo Salah, Jurgen Klopp, comandante dos Reds, fez questão de ressaltas e elogiar o trabalho de Roberto Firmino. O técnico alemão afirmou que o brasileiro entrará nos livros da história do futebol.
> Veja a tabela da Premier League- Salah ganhou muita atenção e de forma correta, mas tenho a certeza de que quando Firmino para de jogar, as pessoas que entendem de futebol irão escrever livros sobre a maneira como ele interpreta a posição de falso nove.
O comandante dos Reds classificou a atuação defensiva de Firmino como "insana" e citou o papel dele para a equipe.
- Ele é um conector. O melhor atacante defensivo que já conheci em toda a minha vida. Um atleta muito importante para a gente. Ele é um caçador de bolar, muito inteligente taticamente, capaz de jogar nos espaços mais apertados e tomar boas decisões rapidamente. E além disso, ele marca gols.

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