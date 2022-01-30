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Juninho Pernambucano completa 47 anos neste domingo; Vasco relembra momentos da carreira do ídolo

Clube parabenizou o ex-jogador em sua rede social e postou um vídeo. Nele, grandes mometos como o gol decisivo contra o River Plate pela semifinal da Libertadores 1998...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 16:46
O Vasco prestou homenagem a um dos seus maiores ídolos: Juninho Pernambucano, que completa 47 anos neste domingo. Em suas redes sociais, o clube publicou um vídeo com momentos monumentais da carreira do ex-jogador. Entre eles, o gol decisivo contra o River Plate pela semifinal da Copa Libertadores 1998, no Monumental de Nuñez. Uma cobrança de falta memorável, que está eternizada na mente de cada torcedor cruz-maltino.- Hoje é seu aniversário e nós lembramos de alguns momentos da sua história monumental conosco. Parabéns, Juninho! - publicou o clube carioca em suas redes sociais.
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No vídeo, o Vasco relembrou momentos inesquecíveis como a reapresentação do jogador em 2011 e o gol monumental contra o River Plate - todos ao som do cântico emblemático que a torcida vascaína carrega para sempre e grita a plenos pulmões.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Durante sua vitoriosa carreira, Juninho teve três passagens pelo Vasco. Revelado pelo Sport, o Reizinho da Colina chegou ao clube em 95. Exímio batedor de faltas, ele conquistou diversos títulos em uma das melhores fases da história do clube. Em 2011, retornou após dez anos de Europa, com direito a uma linda festa. Após deixar o clube, que conviva com problemas políticos, retornou em 2013, disputou 22 jogos e se aposentou aos 39 anos.
+ Vasco sai na frente, mas queda de rendimento e falta de entrosamento pesam no empate com o Boavista
Ao longo dos anos 90 e início de 2000, Juninho ergueu as taças do Brasileirão (97 e 2000), Carioca (98), Libertadores (98), Mercosul (2000), Rio-São Paulo (99), Taça Guanabara (98 e 2000) e Taça Rio (98 e 99).
- Queria agradecer a todos que me marcaram por aqui, e enviaram mensagens. Aos meus amigos que fiz aqui no Twitter especialmente - agradeceu o ex-jogador.
Crédito: JuninhoPernambucano,umdosmaioresídolosdoVasco,completa47anosnestesábado(LANCE!

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