Julgamento do caso Cueva é adiado novamente. Santos pode receber R$ 37 milhões

O julgamento do meia Christian Cueva e o Pachuca (México), em ação movida pelo Santos pela saída forçada do jogador em 2020, foi adiado pelo TAS (Tribunal Arbitral do Esporte). A sentença deveria sair no final de março, porém, deve acontecer apenas no começo de maio.- Cueva está para ser julgado. Esse daí cada vez adia. Era para ser final de março, agora está para ser final de abril. Se ele não for adiado mais uma vez, pretendemos no final desse mês, começo de maio, ter alguma posição e ver qual o valor que o Pachuca vai ter que pagar ao Santos pelo que foi feito - disse Rueda ao UOL.