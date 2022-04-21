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futebol

Jovens que ameaçaram Edenilson se apresentam à polícia

De acordo com a delegada, os rapazes se arrependeram do fato e pediram desculpas...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 16:37

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 16:37

As últimas horas rem sido agitadas para o volante Edenilson, do Internacional. Através das redes sociais, o jogador foi ameaçado e o caso tomou uma grande proporção.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Nesta quinta-feira, dois jovens se apresentaram a polícia, assumiram a responsabilidade pela ameaça e prestaram depoimento.
De acordo com a delegada Giovana Muller, os rapazes mostraram arrependimento pelo fato ocorrido e disseram que são contra a violência de torcedores contra atletas.
Além do depoimento, a polícia também apreendeu a arma que foi utilizada na gravação do vídeo com a ameaça.
Relembre o caso
Na noite de quarta-feira, o meio-campo Edenilson mostrou na rede social a ameaça que recebeu de torcedores do Internacional.
‘Ô, Edenilson, é melhor te cuidar. Nós vamos te pegar, pai. Tu joga bola, hein, meu. Nós, os guris, vamos te grudar’, afirma a pessoa durante a ameaça.
Crédito: (Foto:RicardoDuarte/SCInternacional

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