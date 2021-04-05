Jovem atacante do Dortmund está fora da temporada

O atacante do Dortmund Youssoufa Moukoko, de 16 anos, está fora da temporada. O jovem sofreu uma lesão nos ligamentos de um dos pés e já não havia sido relacionado para o duelo contra o Frankfurt pela última rodada do Campeonato Alemão.Apesar da pouca idade, o centroavante estava treinando na equipe profissional com regularidade e participou de 14 partidas, sendo responsável por anotar três gols. O atleta é visto como o principal nome para suceder Haaland, que deve deixar a equipe em 2022.