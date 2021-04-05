Jovem atacante do Dortmund está fora da temporada

O atacante do Dortmund Youssoufa Moukoko, de 16 anos, está fora da temporada. O jovem sofreu uma lesão nos ligamentos de um dos pés e já não havia sido relacionado para o duelo contra o Frankfurt pela última rodada do Campeonato Alemão.Apesar da pouca idade, o centroavante estava treinando na equipe profissional com regularidade e participou de 14 partidas, sendo responsável por anotar três gols. O atleta é visto como o principal nome para suceder Haaland, que deve deixar a equipe em 2022.
> Veja a tabela da Bundesliga
O atleta tem contrato até 2022, mas deve renovar e seguir seu desenvolvimento natural. Nesta temporada, Moukoko iniciou atuando pela equipe sub-19 e marcou 13 gols em apenas quatro partidas, impressionando o mundo do futebol.