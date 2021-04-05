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futebol

Jovem atacante do Dortmund está fora da temporada

Moukoko, de apenas 16 anos, sofreu uma lesão nos ligamentos de um dos pés. Centroavante foi promovido neste ano e marcou gols na equipe profissional...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 12:30
Crédito: Moukoko não terá sequência nesta temporada (ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
O atacante do Dortmund Youssoufa Moukoko, de 16 anos, está fora da temporada. O jovem sofreu uma lesão nos ligamentos de um dos pés e já não havia sido relacionado para o duelo contra o Frankfurt pela última rodada do Campeonato Alemão.Apesar da pouca idade, o centroavante estava treinando na equipe profissional com regularidade e participou de 14 partidas, sendo responsável por anotar três gols. O atleta é visto como o principal nome para suceder Haaland, que deve deixar a equipe em 2022.
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O atleta tem contrato até 2022, mas deve renovar e seguir seu desenvolvimento natural. Nesta temporada, Moukoko iniciou atuando pela equipe sub-19 e marcou 13 gols em apenas quatro partidas, impressionando o mundo do futebol.

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