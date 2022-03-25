Jornais do Chile, Argentina e Peru apontam Flamengo como 'grande favorito' no grupo H da Libertadores

Cabeça de chave do Grupo H da Libertadores, o Flamengo é apontado como grande favorito a liderar a chave pelos principais portais da Argentina, do Peru e do Chile, países dos adversários do Rubro-Negro na Copa: Talleres, Sporting Cristal e Universidad Católica, respectivamente. A fase de grupos será disputada entre 5 de abril e 26 de maio, e a tabela ainda será detalhada pela Conmebol. Saiba mais sobre os rivais e a logística do Flamengo clicando aqui!- Panorama complicado para o Sporting Cristal, que enfrentará um dos finalistas da última edição da Libertadores. O Flamengo tem sempre chegado às fases finais do torneio, e não deve ser diferente neste ano - escreveu o portal "Líbero", do Peru.