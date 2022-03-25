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Jornais do Chile, Argentina e Peru apontam Flamengo como 'grande favorito' no grupo H da Libertadores

Em busca do tricampeonato da América, Flamengo é o cabeça de chave do Grupo H da Copa Libertadores, com Universidad Católica, Sporting Cristal e Talleres...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 15:45

Publicado em 25 de Março de 2022 às 15:45

Cabeça de chave do Grupo H da Libertadores, o Flamengo é apontado como grande favorito a liderar a chave pelos principais portais da Argentina, do Peru e do Chile, países dos adversários do Rubro-Negro na Copa: Talleres, Sporting Cristal e Universidad Católica, respectivamente. A fase de grupos será disputada entre 5 de abril e 26 de maio, e a tabela ainda será detalhada pela Conmebol. Saiba mais sobre os rivais e a logística do Flamengo clicando aqui!- Panorama complicado para o Sporting Cristal, que enfrentará um dos finalistas da última edição da Libertadores. O Flamengo tem sempre chegado às fases finais do torneio, e não deve ser diferente neste ano - escreveu o portal "Líbero", do Peru.
- A Universidad Católica terá uma desafio duríssimo: Flamengo. O tetracampeão chileno irá ao Maracanã, como foi na edição de 2017. O Rubro-Negro sempre se arma para ser animador, agora com o português Paulo Sousa no comando - publicou o "La Tecera", do Chile.
- O Talleres batalhará com o poderoso Flamengo de Gabigol, Bruno Henrique e todas suas estrelas, o grande candidato a liderar o grupo - avaliou o argentino "Olé".
- O Sporting Cristal enfrentará um dos grandes favoritos da Libertadores: o Flamengo. Os brasileiros se tornaram um dos principais candidatos ao torneio desde que conseguiram o troféu há duas temporada na memorável final contra o River de Marcelo Gallardo - diz o portal peruano "Depor".
Crédito: FlamengoéumdoscandidatosaconquistaraCopaLibertadoresem2022(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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