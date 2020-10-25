Jorginho é demitido do comando do Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Coritiba não vem vivendo boa fase na temporada. Com isso, a diretoria, após a derrota para o Ceará por 2 a 1, sábado (25), optou pela demissão do técnico Jorginho.Em 13 jogos no comando do time paranaense, o treinador obteve apenas três vitórias, quatro empates, além de seis derrotas, tendo um aproveitamento de pouco mais que 30%. O auxiliar Luiz Iubel e o preparador físico Joelton Uriga também deixam a equipe.

Confira abaixo o comunicado oficial do clube.

O Coritiba Foot Ball Club definiu neste domingo (25) mudanças na Departamento de Futebol para a sequência da temporada. O técnico Jorginho deixa o comando da equipe alviverde após 13 partidas.

Desde a estreia, contra o Sport, a equipe alviverde teve sob o comando de Jorginho um aproveitamento de 33%. Foram três vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Jorginho deixa o clube junto com o auxiliar Luiz Iubel e o preparador físico Joelton Urtiga.