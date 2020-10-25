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Jorginho é demitido do comando do Coritiba

Após nova derrota no Brasileirão, desta vez para o Ceará, treinador deixa o clube com apenas três vitórias em 13 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 19:31

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 19:31

Crédito: Divulgação/Coritiba
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Coritiba não vem vivendo boa fase na temporada. Com isso, a diretoria, após a derrota para o Ceará por 2 a 1, sábado (25), optou pela demissão do técnico Jorginho.Em 13 jogos no comando do time paranaense, o treinador obteve apenas três vitórias, quatro empates, além de seis derrotas, tendo um aproveitamento de pouco mais que 30%. O auxiliar Luiz Iubel e o preparador físico Joelton Uriga também deixam a equipe.
Confira abaixo o comunicado oficial do clube.
O Coritiba Foot Ball Club definiu neste domingo (25) mudanças na Departamento de Futebol para a sequência da temporada. O técnico Jorginho deixa o comando da equipe alviverde após 13 partidas.
Desde a estreia, contra o Sport, a equipe alviverde teve sob o comando de Jorginho um aproveitamento de 33%. Foram três vitórias, quatro empates e seis derrotas.
Jorginho deixa o clube junto com o auxiliar Luiz Iubel e o preparador físico Joelton Urtiga.
O Coritiba agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras.

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