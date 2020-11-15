Jorge Salgado é o mais votado na eleição do Vasco; Justiça decidirá quem será o presidente

Mais um capítulo chegou ao fim. A eleição do Vasco deste sábado terminou, e Jorge Salgado foi o mais votado com 1.682 votos. O representante da chapa Mais Vasco obteve 356 a mais que Júlio Brant, da Sempre Vasco. Mas o pleito não termina na sede do Calabouço, certamente. Mais votado na votação de semana passada, Luiz Roberto Leven Siano trabalha no Judiciário para anular o que ocorreu neste dia 14 de novembro.Ao longo deste sábado, a votação transcorreu em clima de tranquilidade na sede do Cruz-Maltino baseada no bairro da Glória. Com a possibilidade de voto online, pela manhã já havia votos de dois terços dos sócios cadastrados para participar.A sede recebeu apoio da Polícia Militar, mas nenhum registro relevante ocorreu. Somente eram candidatos os dois citados acima, após Leven Siano, Alenxadre Campello e Sérgio Frias retirarem candidatura. Foram diferentes motivos, entre os quais a coordenação da empresa "Eleja Online" e a consideração de que a votação válida foi a de semana passada, em São Januário.