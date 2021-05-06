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Jorge Jesus critica arbitragem em empate com o Porto: 'Muitas decisões que foram sempre contra o Benfica'

Treinador ex-Flamengo falou sobre supostos erros de arbitragem em empate entre as equipes de Benfica e Porto...
LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 18:38

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:38

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Nesta quinta-feira, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, não poupou a arbitragem do confronto entre a sua equipe e o Porto. O comandante lusitano fez muitas críticas às decisões feitas pelo juiz no clássico da 31ª rodada do Campeonato Português.
Veja a tabela do Português- Foi um bom jogo para quem assistiu, muitas emoções e oportunidades. Mais do Benfica, principalmente na última meia hora. Fizemos 1 a 0, e o Porto depois esteve melhor. Mas, no segundo tempo, fomos sempre melhores - disse Jorge Jesus.
O treinador português seguiu com reclamações relacionadas às decisões feitas pelo corpo de arbitragem da partida desta quinta-feira.
- Gol que não foi gol, pênalti que não foi pênalti, expulso que não foi expulso, mas devia. Muitas decisões que foram sempre contra o que o Benfica fez no jogo - reclamou o treinador português.
Em meio às críticas direcionadas à arbitragem do clássico português, Jorge Jesus encontrou elogios aos seus jogadores.
- De qualquer forma, dou os parabéns aos meus jogadores. Tivemos muitas bolas para fazer o 2 a 1, mas nos momentos decisivos do árbitro. Não vou discutir se foi ou não pênalti, mas o lance do Pepe é segundo amarelo. Depois não deixa que a equipa coloque a bola em jogo. Há pormenores que ninguém vê, mas que sentimos para onde está a balança. Foi pena. Só nos interessava a vitória, enquanto o Porto jogava para dois resultados, para não perder - concluiu.
O resultado foi bom para o Sporting, que fica a uma vitória de ser campeão do Português. O Porto chegou aos 71 pontos e ocupa a segunda colocação. O Benfica, com 67, é o 3º.

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