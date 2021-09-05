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Jorge Braga destaca torcida e quer Rafael, mas diz que Botafogo terá que liberar jogadores para contratá-lo

Em comunicado divulgado pelo clube, CEO afirma que única maneira a curto prazo de contar com o lateral é com a ajuda de torcedores, algo não ideal na realidade do clube...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 20:15
Crédito: Divulgação/Lyon
O Botafogo analisa com cuidado os planos que envolvem a negociação com Rafael. O clube de General Severiano enviou a primeira proposta ao jogador na noite de sexta-feira, e o jogador retornou com uma contraproposta no sentido financeiro no dia seguinte. Desde então, o Alvinegro estuda valores.
+ Fábio revela que Rafael 'está fazendo de tudo' para fechar com o Botafogo: 'É a prioridade dele'
Jorge Braga, CEO do Botafogo, colocou alguns "pingos nos is". Em comunicado divulgado pelo Botafogo na noite deste domingo, o executivo afirmou que quer contar com o lateral-direito, mas a única forma que que o Alvinegro pode bancá-lo agora é com a ajuda de torcedores - Felipe Neto e Marcelo Adnet se colocaram à disposição, por exemplo.
“Entendemos ser importante apresentar nova atualização ao torcedor sobre as negociações com o lateral-direito Rafael. O Botafogo está muito impactado com o entusiasmo, a paixão e o sonho do jogador de vestir a camisa alvinegra, além de ser um atleta de altíssimo nível e que tem muito a agregar dentro e fora de campo.
Desde o início das negociações, estamos realizando internamente uma série de simulações financeiras, estudando modelos e projetando cenários.
Já externei ao presidente e demais diretores meu entusiasmo com esta contratação, desde que isso não faça o clube andar para trás em suas premissas de honrar dívidas e compromissos.
Quero deixar claro meu desejo de contar com o Rafael, ainda que o único modelo viável no curto prazo seja doação ou mútuo de ilustres torcedores. Esta alternativa não é a ideal na nossa convicção como forma de gerir, mas pode ser uma exceção para viabilizar esse projeto tão especial.
Amanhã (6/9) haverá uma reunião definitiva com o atleta e seus representantes para buscarmos alcançar um desfecho positivo.
Adicionalmente, precisaremos tomar duras medidas internas para garantir a manutenção do compromisso orçamentário. Isso significa liberar e buscar acordos com atletas que estão fora dos planos para a sequência da temporada”

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