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futebol

Jonathan valoriza entrega do Botafogo até o fim da partida: 'A equipe está de parabéns'

Jogador também analisou os problemas que o time teve no primeiro tempo e já falou sobre o jogo contra o Madureira, na próxima rodada...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 21:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 21:06
Crédito: Vítor SIlva/BFR
Após um final emocionante, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu de virada por 2 a 1, em Bacaxá, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Um dos destaque do jogo foi o lateral-direito Jonathan, que conseguiu um corte providencial na reta na final da segunda etapa que evitou uma chance clara de gol do time da Baixada Fluminense.
Em entrevista à Botafogo TV, Jonathan analisou os problemas que o Alvinegro teve, mas também elogiou a entrega para construir a virada já nos acréscimos.
> Sócio de empresa que ajudou na contratação de CEO elogia Botafogo - A gente veio no intuito de pressionar a equipe adversária, ainda conseguimos pressionar no primeiro tempo, mas faltou, no último terço, caprichar um pouco. Mas a equipe está de parabéns, insistiu, continuou batalhando e o que vale para nós são esses três pontos.
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira contra o Madureira, no estádio Giulitte Coutinho, em Edson Passos, às 18h. Jonathan falou sobre o curto período de tempo entre jogos, mas destacou que o Botafogo vai em busca dos três pontos.
- É um ano difícil, já veio um ano anterior complicado. Sabemos que o calendário não dá tempo para a gente descansar, mas é isso aí. Vamos, a cada dia, focar um pouco na recuperação porque quarta-feira nós já temos outra batalha e vamos em busca dos três pontos.

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