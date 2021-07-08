Joia do sub-15 do Flamengo, Bill é convocado pela Seleção para a preparação do Sul-Americano

Crédito: Divulgação/C2 Sports

Nesta semana, o técnico Dudu Patetuci anunciou a convocação da Seleção Brasileira sub-15 visando à disputa do Sul-Americano da categoria. E, mais uma vez, o atacante Bill, o único representante do Flamengo, está na lista.A convocação coroa a excelente fase da joia do Flamengo. Bill é um dos pilares do time e também o artilheiro da Copa Rio Sub-15, com sete gols. Foram três gols marcados diante da Portuguesa na goleada por 6 a 1 e também dois gols sobre o Boavista na vitória por 6 a 0. Além de um gol contra o Volta Redonda e um sobre o Vasco.

- Fico muito feliz de ser convocado novamente para a Seleção Brasileira. Defender a camisa do meu país é sempre uma honra. Agradeço muito a Deus, aos meus companheiros e principalmente ao Flamengo por tudo que fazem por mim - comentou a jovem promessa.

Bill estará à disposição da comissão técnica brasileira entre os dias 13 e 22 de julho para o período de treinamento na Granja Comary. O Sul-Americano está previsto para acontecer neste segundo semestre de 2021.

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