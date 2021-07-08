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Joia do sub-15 do Flamengo, Bill é convocado pela Seleção para a preparação do Sul-Americano

Antes de assinar um vínculo de formação com o Fla, atacante era monitorado pelo PSV 
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Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:25
Crédito: Divulgação/C2 Sports
Nesta semana, o técnico Dudu Patetuci anunciou a convocação da Seleção Brasileira sub-15 visando à disputa do Sul-Americano da categoria. E, mais uma vez, o atacante Bill, o único representante do Flamengo, está na lista.A convocação coroa a excelente fase da joia do Flamengo. Bill é um dos pilares do time e também o artilheiro da Copa Rio Sub-15, com sete gols. Foram três gols marcados diante da Portuguesa na goleada por 6 a 1 e também dois gols sobre o Boavista na vitória por 6 a 0. Além de um gol contra o Volta Redonda e um sobre o Vasco.
- Fico muito feliz de ser convocado novamente para a Seleção Brasileira. Defender a camisa do meu país é sempre uma honra. Agradeço muito a Deus, aos meus companheiros e principalmente ao Flamengo por tudo que fazem por mim - comentou a jovem promessa.
Bill estará à disposição da comissão técnica brasileira entre os dias 13 e 22 de julho para o período de treinamento na Granja Comary. O Sul-Americano está previsto para acontecer neste segundo semestre de 2021.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Natural de Volta Redonda (no Sul Fluminense), Bill, recentemente, recebeu uma proposta do futebol holandês, mais precisamente o PSV, onde teria um projeto semelhante ao que foi feito com Romário e Ronaldo na década de 90, mas a resolução foi a permanência no Ninho do Urubu. Ele assinou o primeiro contrato (de formação) com o Flamengo em março.

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