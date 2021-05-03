Jogo pela Sul-Americana tem local alterado, e Corinthians se livra de altitude

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O Corinthians se livrou da altitude e 3.400 metros que enfrentaria nesta quinta-feira (6), quando enfrenta o Sport Huancayo (PER), pela terceira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. Isso, porque a partida que seria disputada na cidade que leva o nome do clube foi alterada pela Conmebol e acontecerá em Lima, capital peruana.

Agora, o duelo está agendado para o Estádio Monumental de Lima, e não mais no Estádio Huancayo.A informação foi confirmada pelo técnico corintiano Vagner Mancini, em entrevista coletiva virtual concedida após o empate em 2 a 2, contra o São Paulo, neste domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista. A mudança no endereço do jogo foi comemorada pelo treinador, que também destacou a importância do confronto.

– O jogo é muito importante para nós, porque temos ambições na Sul-Americana, embora a gente tenha dificuldade a nossa missão, quando perdemos do Peñarol aqui, e quando empatamos lá no Paraguai, mas ainda faltam quatro jogos e tudo pode acontecer no futebol. Então, temos que ir para o Peru. O jogo é em Lima, felizmente não temos a altitude. Fazer um bom jogo não só para apagar essa atuação diante do Peñarol, mas também pra enfrentar bem o Huancayo – afirmou Vagner Mancini.

O comandante corintiano admite que o próprio clube se complicou no torneio continental, mas não perde as esperanças de ficar com a única vaga da chave para as oitavas de final. Para conquistar o objetivo, o profissional considera o Peñarol (URU), que venceu os corintianos por 2 a 0, em São Paulo, na última quinta-feira (29) será o adversário a ser batido no grupo.

– Voltar com quatro pontos e continuar a briga, eu acho, que com o Peñarol. Nós ainda temos um jogo lá no Uruguai, diante do Peñarol, mas dá pra reverter. Ficou muito mais difícil, mas a gente ainda acredita, até porque defendemos o Corinthians e essa é uma marca do Corinthians, que tem que ser levada até o final – citou o técnico.