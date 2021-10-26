  • Jogo decisivo na Série B, clássicos na base e carioca feminino: veja a agenda do Vasco na semana
Cruz-Maltino mede forças com o CSA, na sexta, às 21h30, com a torcida em São Januário. Nesta terça, Sub-20 encara o Flamengo, no jogo de volta das quartas de final, do Brasileirão...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:00

LanceNet

Crédito: Vasco enfrenta o Flamengo, nesta terça, no jogo de volta das quartas do Brasileiro Sub-20 (Rafael Ribeiro / Vasco
A semana começou e o Vasco terá partidas importantes para as suas pretensões em diversas categorias. No profissional, o time mede forças com o CSA, na sexta, em São Januário, às 21h30. A vitória é essencial para colar no G4 da Série B do Brasileirão. A atual diferença é de cinco pontos para o Goiás, quarto colocado, restando sete rodadas. Nesta terça-feira, a equipe sub-20 enfrenta o Flamengo, no jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo será na Gávea, às 15h15, e os Meninos da Colina venceram a primeira partida por 2 a 1. A categoria volta a campo na quinta, às 10h, contra o Nova Iguaçu, fora de casa, pelo jogo de volta das quartas da Copa Rio OPG.
No sábado, os Meninos da Colina jogam a primeira partida das quartas de final do Campeonato Carioca Sub-17, diante do Botafogo, às 10h, no CEFAT. No mesmo dia, a equipe Sub-15 encara o Flamengo, no CT Artsul, às 15h, também pelas quartas de finais do Estadual, da categoria.
Ainda no sábado, as Meninas da Colina voltam a campo contra o Flamengo, às 15h, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O clássico será realizado no CT Artsul. Na última rodada, o Vasco jogou com o Botafogo, mas foi derrotado por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1.
CALENDÁRIO DO VASCO NESTA SEMANA​Terça-feira (26/10)
Campeonato Brasileiro – Quartas de final – Volta - Sub-20Flamengo x VascoGávea – 15h15Onde assistir: SporTV e e Eleven Sports
Quinta-feira (28/10)
Copa Rio OPG – Quartas de final – Volta - Sub-20Nova Iguaçu x VascoCT Nova Iguaçu – 10h
Sexta-feira (29/10)
Campeonato Brasileiro Série B - 32ª rodadaVasco x CSALocal: São Januário - 21h30Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real pelo LANCE!
Sábado (30/10)
Campeonato Carioca - Quartas de final - ida - Sub-17Botafogo x VascoCEFAT - 10h
Campeonato Carioca - Quartas de final - Ida - Sub-15Vasco x FlamengoCT Artsul - 15h
Campeonato Carioca Feminino - 7ª rodada Vasco x FlamengoCT Artsul - 15h

