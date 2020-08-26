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Jogadores, ídolos e clubes celebram aniversário do Palmeiras nas redes

Verdão completa 106 anos nesta quarta-feira (26) e atletas do atual elenco, ex-jogadores e times do Brasil e do exterior parabenizaram o clube por mais um ano de fundação...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 14:27
Crédito: Marcos mandou mensagem no Instagram (Repdrodução
Jogadores do atual elenco, ídolos, ex-jogadores e clubes usaram as redes sociais para parabenizarem o Palmeiras pelos 106 anos. Confira algumas das mensagens enviadas no Instagram e Twitter:

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