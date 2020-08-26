Jogadores, ídolos e clubes celebram aniversário do Palmeiras nas redes

Jogadores do atual elenco, ídolos, ex-jogadores e clubes usaram as redes sociais para parabenizarem o Palmeiras pelos 106 anos. Confira algumas das mensagens enviadas no Instagram e Twitter:
Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:27
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta