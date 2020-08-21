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futebol

Jogadores dos sub-20 do Corinthians são submetidos a exames de Covid-19

Comissão técnica e atletas da categoria foram examinados antes do retorno aos treinos. Na próxima semana, os atletas se apresentam no CT da Base para a sequência de testes físicos...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:45

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 17:45
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta sexta-feira, o Departamento de Formação de Atletas do Corinthians realizou, no Parque São Jorge, o protocolo de testagem de Covid-19 nos atletas da categoria sub-20, que se prepara para voltar às atividades, já que o Brasileirão da categoria tem retorno marcado para o fim de setembro.O objetivo da bateria de exames é o monitoramento da doença entre os jogadores e comissão técnica para o retorno aos treinamentos visando o Campeonato Brasileiro sub-20, que começará dia 23 de setembro.
A coleta foi realizada pelo Laboratório RDO, sob a supervisão do departamento médico alvinegro. Os atletas e a comissão técnica realizaram o exame de RT-PCR e de sorologia. O estafe de 48 profissionais foi separados em grupos de cinco pessoas, buscando evitar aglomeração e seguindo o protocolo de distanciamento no local em que o procedimento foi realizado.
Na próxima semana, os atletas se apresentam no CT da Base para a sequência de testes físicos. O departamento seguirá os protocolos de acordo com as exigências da Federação Paulista de Futebol (FPF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Governo estadual e Departamento Médico do clube.

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