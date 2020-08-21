Jogadores dos sub-20 do Corinthians são submetidos a exames de Covid-19

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta sexta-feira, o Departamento de Formação de Atletas do Corinthians realizou, no Parque São Jorge, o protocolo de testagem de Covid-19 nos atletas da categoria sub-20, que se prepara para voltar às atividades, já que o Brasileirão da categoria tem retorno marcado para o fim de setembro.O objetivo da bateria de exames é o monitoramento da doença entre os jogadores e comissão técnica para o retorno aos treinamentos visando o Campeonato Brasileiro sub-20, que começará dia 23 de setembro.

A coleta foi realizada pelo Laboratório RDO, sob a supervisão do departamento médico alvinegro. Os atletas e a comissão técnica realizaram o exame de RT-PCR e de sorologia. O estafe de 48 profissionais foi separados em grupos de cinco pessoas, buscando evitar aglomeração e seguindo o protocolo de distanciamento no local em que o procedimento foi realizado.