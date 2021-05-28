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Jogadores do Flamengo se apresentam à Seleção Brasileira na segunda-feira; veja a programação

Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, na seleção principal, e Gerson e Pedro, na seleção olímpica, têm compromissos e ficarão longe do Ninho do Urubu na próxima semana...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 12:30
Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Após conquistar a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e a vaga nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo estreia pelo Brasileirão neste domingo. Após o jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, os atletas Everton Ribeiro. Gabriel Barbosa, Gerson e Pedro são esperados na Granja Comary, em Teresópolis, onde se apresentarão às seleções principal e olímpica do Brasil.
Convocados por Tite, Everton Ribeiro e Gabigol estarão à disposição para os jogos contra o Equador, na próxima sexta, dia 4, em Porto Alegre, e Paraguai, no dia 8, em Assunção, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.+ O que fica de lição para o Flamengo após sequência aquém na fase de gruposJá Gerson e Pedro participarão da última etapa da Seleção Olímpica antes da convocação final de André Jardine para os Jogos de Tóquio, em julho. Em Belgrado, na capital da Sérvia, o Brasil enfrentará a seleção principal de Cabo Verde, no dia 5 de junho, e a equipe sub-24 da seleção local, no dia 8 de junho.Por conta das convocações - Isla e Arrascaeta também foram chamados por Chile e Uruguai, respectivamente, para as Eliminatórias Sul-Americanas -, a CBF alterou as datas dos jogos do Flamengo neste período. Assim, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras no domingo e só volta a campo no dia 10 de junho, contra o Coritiba pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Couto Pereira.
O jogo contra o Grêmio, pela segunda rodada do Brasileirão, ainda não teve data definida pela CBF. Estava prevista para o dia 6 de junho, em Porto Alegre.

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