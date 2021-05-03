Jogadores do Barcelona fazem churrasco na casa de Messi

Os jogadores do Barcelona participaram de um churrasco na casa de Lionel Messi nesta segunda-feira. O objetivo do argentino era fortalecer a união do elenco na reta final do Campeonato Espanhol antes do duelo decisivo contra o Atlético de Madrid no próximo final de semana.No último domingo, os culés conquistaram uma vitória importante diante do Valencia fora de casa. Nesta manhã, os atletas fizeram apenas um trabalho regenerativo no clube e foram liberados para o encontro na casa do camisa 10 e líder do elenco.