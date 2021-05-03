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Jogadores do Barcelona fazem churrasco na casa de Messi

Objetivo do encontro foi fortalecer a relação entre os atletas na reta final do Campeonato Espanhol em busca do título. Culés enfrentam líder Atlético neste final de semana...
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 12:34

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:34

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Os jogadores do Barcelona participaram de um churrasco na casa de Lionel Messi nesta segunda-feira. O objetivo do argentino era fortalecer a união do elenco na reta final do Campeonato Espanhol antes do duelo decisivo contra o Atlético de Madrid no próximo final de semana.No último domingo, os culés conquistaram uma vitória importante diante do Valencia fora de casa. Nesta manhã, os atletas fizeram apenas um trabalho regenerativo no clube e foram liberados para o encontro na casa do camisa 10 e líder do elenco.
> Veja a tabela da La Liga
Após um começo de temporada complicado, a relação dos jogadores é considerada boa. Além disso, Messi exerce sua função como capitão restando apenas quatro partidas para o fim da La Liga e dá indícios de que pode permanecer no Barça por mais tempo.

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