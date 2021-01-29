Jogadores destacam importância de Cuca na campanha do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A chegada do técnico Cuca é considerada um divisor de águas dentro do Santos. O treinador chegou após o Campeonato Paulista para substituir Jesualdo Ferreira e ajudou o clube a chegar na final da Copa Libertadores da América. A Conmebol conversou com alguns atletas do Peixe, que destacaram a importância do comandante.

#>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- É o pai de todos aqui. Quando ele chegou aqui, estava tudo destruído. Eu dou muito crédito para ele por estarmos na final. Ele chegou e já falava na Libertadores. É uma das melhores pessoas que conheci na minha vida. Fala sempre a verdade. Dá apoio a todo mundo - comentou Soteldo.

- Você não pode falar da nossa campanha sem falar do Cuca. Não só taticamente e tecnicamente, mas um líder mesmo. Veio para uma equipe desacreditada, sem poder contratar e abraçou a causa. Nos ajudou como treinador e também como se fosse um presidente praticamente. Abraçou e brigou pela gente - destacou Veríssimo.- Dificilmente vai vir um outro treinador aqui e fazer o que ele fez. A gente tem muito a agradecer pelo que fez e ainda vai fazer. Sabe tudo de futebol, inteligente, estrategista. Um cara vitorioso, que já conquistou essa competição. Vamos fazer de tudo para que conquiste de novo, para que ele fique marcado na história do clube e a gente também - explicou Pará.