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futebol

Jobson volta a treinar com o grupo e fica perto de retorno ao Santos

Volante operou o joelho há sete meses e está mais perto de voltar aos gramados...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 20:17

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 20:17

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O volante Jobson voltou a treinar com o grupo nesta terça-feira (17), no CT Rei Pelé. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito na vitória do Santos por 2 a 1 contra Botafogo, em 17 de janeiro, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, o que tirou dos jogos nos últimos sete meses.O técnico Fernando Diniz falou sobre a volta do jogador em recentemente entrevista.
- Jogador talentoso, conheço da base do São Paulo. Passou pelo Nacional, Red Bull e agora o Santos. Jogador talentoso, identificado com o clube e espero ansiosamente pelo retorno. Tem características importantes e pode ajudar muito o Santos - disse Diniz.Com a venda do volante Pituca e as contusões de Sandry e do próprio Jobson, o Santos foi ao mercado e se reforçou para a posição. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, chegaram para as posições. Alison também deixou o Peixe recentemente.

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