João Paulo salva Santos e lidera estatística de 'grandes defesas' na Copa do Brasil

A derrota do Santos para o Coritiba por 1 a 0, na noite de quarta-feira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil foi para o torcedor esquecer. Mas, um jogador, em particular, teve um desempenho histórico. É o que mostram os números.O goleiro João Paulo fez dez defesas difíceis ao longo da partida, algumas impressionantes, tendo 91% bolas defendidas e quatro cortes. Nos primeiros 25 minutos de jogo, o Coritiba criou mais de cinco grandes oportunidades de marcar. Em cada uma delas, o arqueiro santista cobrava mais atenção de seus defensores.O jogo terminou com vitória dos paranaenses por 1 a 0, com gol do atacante Alef Manga. Pelas chances criadas, o placar ficou 'barato' para o Peixe. No ranking da FootStats, João Paulo é disparado o goleiro que realizou mais defesas difíceis na competição: 7 (sete).Após o duelo, o zagueiro Maicon e o técnico Bustos valorizaram a grande partida realizada pelo capitão do time santista.