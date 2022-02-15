João Paulo é o goleiro com mais defesas no Paulistão 2022

O Santos começou o Paulistão desta temporada de forma instável. A maior prova disso está no gol santista. O goleiro do Peixe, João Paulo, vem sendo o grande destaque na equipe até então. Nos jogos até aqui, ele foi eleito o melhor em campo em três jogos.No Campeonato Paulista 2022, o camisa 34 é quem acumula o maior número de defesas na competição. Ao todo, foram 26 bolas defendidas. Em seguida vem Maurício Kozlinski, do Guarani, Ygor, da Ponte Preta, Darley, do Mirassol e Saulo, da Ferroviária, que já passou pela equipe da Vila Belmiro.