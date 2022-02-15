João Paulo é o goleiro com mais defesas no Paulistão 2022

O Santos começou o Paulistão desta temporada de forma instável. A maior prova disso está no gol santista. O goleiro do Peixe, João Paulo, vem sendo o grande destaque na equipe até então. Nos jogos até aqui, ele foi eleito o melhor em campo em três jogos.No Campeonato Paulista 2022, o camisa 34 é quem acumula o maior número de defesas na competição. Ao todo, foram 26 bolas defendidas. Em seguida vem Maurício Kozlinski, do Guarani, Ygor, da Ponte Preta, Darley, do Mirassol e Saulo, da Ferroviária, que já passou pela equipe da Vila Belmiro.
O time de Fábio Carille empatou na estreia contra a Inter de Limeira. Em seguida, perdeu para o Botafogo-SP, venceu Corinthians, empatou contra Guarani e São Bernardo e no domingo, venceu o Ituano por 2 a 1, com gols de Marcos Guilherme e Ricardo Goulart.O Santos anunciou em dezembro do ano passado a renovação com João Paulo até 30 de novembro de 2026. Ele ganhou uma valorização salarial do clube.