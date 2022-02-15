Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

João Paulo é o goleiro com mais defesas no Paulistão 2022

Goleiro do Peixe já foi eleito três vezes o melhor em campo em jogos do Peixe no Estadual...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 18:06
O Santos começou o Paulistão desta temporada de forma instável. A maior prova disso está no gol santista. O goleiro do Peixe, João Paulo, vem sendo o grande destaque na equipe até então. Nos jogos até aqui, ele foi eleito o melhor em campo em três jogos.No Campeonato Paulista 2022, o camisa 34 é quem acumula o maior número de defesas na competição. Ao todo, foram 26 bolas defendidas. Em seguida vem Maurício Kozlinski, do Guarani, Ygor, da Ponte Preta, Darley, do Mirassol e Saulo, da Ferroviária, que já passou pela equipe da Vila Belmiro.
O time de Fábio Carille empatou na estreia contra a Inter de Limeira. Em seguida, perdeu para o Botafogo-SP, venceu Corinthians, empatou contra Guarani e São Bernardo e no domingo, venceu o Ituano por 2 a 1, com gols de Marcos Guilherme e Ricardo Goulart.O Santos anunciou em dezembro do ano passado a renovação com João Paulo até 30 de novembro de 2026. Ele ganhou uma valorização salarial do clube.
Crédito: JoãoPauloéogoleirocommaisdefesasnoPaulistão2022(Foto:Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados