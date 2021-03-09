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futebol

Joachim Low anuncia saída da Alemanha após Eurocopa

Técnico campeão do mundo em 2014 nã irá cumprir seu contrato até o final e Federação Alemã de Futebol deve buscar um novo nome para comandar na Copa de 2022...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 08:42

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 08:42
Crédito: Anne-Christine Poujoulat / AFP
Joachim Low, técnico da Alemanha, anunciou que irá deixar o cargo após a Eurocopa que será realizada em 2021. O comandante, que está há 17 anos servindo a seleção alemã, sendo 15 como treinador, tinha contrato com a equipe até o final da Copa do Mundo do Qatar em 2022.- Dou este passo com muita consciência, cheio de orgulho e enorme gratidão, mas continuo motivado para a Eurocopa. Para mim é algo muito especial e uma honra estar envolvido com o meu país. Trabalho com os melhores jogadores do país há quase 17 anos e os apoiei nos seus desenvolvimentos. Tenho grandes triunfos e derrotas dolorosas, mas acima de tudo momentos maravilhosos e mágicos.
> Veja os grupos da Eurocopa
O técnico começou seu trabalho como assistente de Klinsmann entre 2004 e 2006 e assumiu o controle do time após o Mundial da Alemanha. A principal conquista de Low foi a Copa do Mundo de 2014 com direito ao histórico 7 a 1 contra o Brasil na semifinal. O treinador também conquistou a Copa das Confederações em 2017.
Fritz Keller, presidente da Federação Alemã de Futebol, afirmou que Low é um dos maiores treinadores da história e agradeceu o fato do comandante ter comunicado sua saída com certa antecedência. No entanto, o mandatário ainda não anunciou o substituto do campeão mundial, mas afirmou que irá decidir com calma.
Nas últimas semanas, o nome de Jurgen Klopp foi um dos mais cotados para assumir a seleção alemã após a Copa do Mundo de 2022. Porém, a expectativa era de que Joachim Low cumprisse seu contrato até o final. O técnico do Liverpool tem contrato até 2024, mas é questionado por conta da fraca temporada que faz.

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