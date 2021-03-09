Joachim Low anuncia saída da Alemanha após Eurocopa

Crédito: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Joachim Low, técnico da Alemanha, anunciou que irá deixar o cargo após a Eurocopa que será realizada em 2021. O comandante, que está há 17 anos servindo a seleção alemã, sendo 15 como treinador, tinha contrato com a equipe até o final da Copa do Mundo do Qatar em 2022.- Dou este passo com muita consciência, cheio de orgulho e enorme gratidão, mas continuo motivado para a Eurocopa. Para mim é algo muito especial e uma honra estar envolvido com o meu país. Trabalho com os melhores jogadores do país há quase 17 anos e os apoiei nos seus desenvolvimentos. Tenho grandes triunfos e derrotas dolorosas, mas acima de tudo momentos maravilhosos e mágicos.

> Veja os grupos da Eurocopa

O técnico começou seu trabalho como assistente de Klinsmann entre 2004 e 2006 e assumiu o controle do time após o Mundial da Alemanha. A principal conquista de Low foi a Copa do Mundo de 2014 com direito ao histórico 7 a 1 contra o Brasil na semifinal. O treinador também conquistou a Copa das Confederações em 2017.

Fritz Keller, presidente da Federação Alemã de Futebol, afirmou que Low é um dos maiores treinadores da história e agradeceu o fato do comandante ter comunicado sua saída com certa antecedência. No entanto, o mandatário ainda não anunciou o substituto do campeão mundial, mas afirmou que irá decidir com calma.