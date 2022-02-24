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Jô retorna parcialmente ao treino do Corinthians, que segue de olho no Red Bull Bragantino

Camisa 77 do Timão vinha se recuperando de dores no joelho esquerdo...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 13:43
Na manhã de quinta-feira (24), no CT Joaquim Grava, o elenco do Corinthians realizou o quarto treino da semana, visando o confronto contra o Red Bull Bragantino, dono da 2ª melhor campanha geral do Campeonato Paulista.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
A grande novidade das atividade foi o retorno parcial do atacante Jô. O camisa 77, que vinha se recuperando de dores no joelho esquerdo e ficou de fora da partida contra o Botafogo-SP, participou da parte inicial do treinamento com o restante do grupo e, em seguida, fez atividades específicas com o preparador físico Flávio de Oliveira.
Ainda, os 18 atletas que tiveram reação da terceira dose da vacina da Covid-19 e desfalcaram o treino de quarta-feira, participaram de toda a atividade.
Quem segue no departamento médico do time do Parque São Jorge é o volante Xavier, que trata uma lesão muscular na coxa esquerda.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Após o aquecimento, o técnico interino Fernando Lázaro separou os jogadores em quatro times e, primeiro, promoveu uma atividade de marcação pressão e passes em espaço reduzido. Em seguida, organizou jogos entre estas equipes também em uma área encurtada.
> GALERIA: Veja quantos estrangeiros trabalham em clubes do Brasil
O elenco corintiano volta a campo na manhã desta sexta-feira (25). O próximo compromisso do Timão será neste domingo (27), às 11h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino.
Crédito: WillianeJôdurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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