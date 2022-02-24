Jô retorna parcialmente ao treino do Corinthians, que segue de olho no Red Bull Bragantino

Na manhã de quinta-feira (24), no CT Joaquim Grava, o elenco do Corinthians realizou o quarto treino da semana, visando o confronto contra o Red Bull Bragantino, dono da 2ª melhor campanha geral do Campeonato Paulista.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

A grande novidade das atividade foi o retorno parcial do atacante Jô. O camisa 77, que vinha se recuperando de dores no joelho esquerdo e ficou de fora da partida contra o Botafogo-SP, participou da parte inicial do treinamento com o restante do grupo e, em seguida, fez atividades específicas com o preparador físico Flávio de Oliveira.

Ainda, os 18 atletas que tiveram reação da terceira dose da vacina da Covid-19 e desfalcaram o treino de quarta-feira, participaram de toda a atividade.

Quem segue no departamento médico do time do Parque São Jorge é o volante Xavier, que trata uma lesão muscular na coxa esquerda.

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Após o aquecimento, o técnico interino Fernando Lázaro separou os jogadores em quatro times e, primeiro, promoveu uma atividade de marcação pressão e passes em espaço reduzido. Em seguida, organizou jogos entre estas equipes também em uma área encurtada.

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O elenco corintiano volta a campo na manhã desta sexta-feira (25). O próximo compromisso do Timão será neste domingo (27), às 11h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino.