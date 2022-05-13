Jhojan Julio tem boa atuação e auxiliar de Bustos destaca adaptação ao Santos

A vitória do Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro garantiu, além da classificação para próxima fase da Copa do Brasil, uma boa atuação do meia-atacante Jhojan Julio. O jogador equatoriano foi anunciado no final de março, estreou contra o Fluminense no Maracança, ganhando elogios. Em seguida, marcou um dos gols da vitória santista contra a Universidad Católica, na Vila Belmiro. A lua de mel, porém, terminou aí.Jhojan Julio não conseguiu repetir o bom desempenho que vinha apresentado e começou a receber críticas. O jogador chegou a desativar suas redes sociais após atuações abaixo do esperado.
Lucas Ochandorena, que substituiu Bustos por suspensão, fez elogios a partida do equatoriano contra o Coxa e falou sobre a adaptação do jogador ao futebol brasileiro.
- É um jogador que vem de um futebol diferente do que se joga no Brasil, com a quantidade de partidas... Agora está se adaptando ao futebol brasileiro, vai ganhando ritmo de jogo, competências. Hoje foi um jogador muito bom defensivamente, colaborando com Rodrigo e Zanocelo. Foi muito importante porque sabíamos que tínhamos para atacar com Goulart, Baptistão e Marcos Leonardo e por fora com Madson e Lucas Pires. Está se adaptando, é questão de tempo e o mais importante é que todos os jogadores que estão entrando são muito importantes - disse o auxiliar.Natural de Quito, no Equador, Jhojan tem 24 anos e foi revelado nas categorias de base da LDU, onde teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Ele atuou durante toda a carreira na equipe de Quito e tornou-se uma das principais referências técnicas do clube nos últimos anos.
Com a camisa da LDU, Jhojan foi campeão do Campeonato Equatoriano, em 2018, e da Supertaça do Equador, em 2021. Nos últimos anos, inclusive, o equatoriano se destacou por boas atuações contra equipes brasileiras, balançando as redes contra Flamengo, Athletico-PR, São Paulo e o próprio Santos.