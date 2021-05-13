Jean Mota tem o maior percentual de acerto de passes na Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Nos últimos jogos do Santos um nome vem ganhando destaque, O meio-campista Jean Mota. O jogador retomou a confiança e tem feito boas atuações atuando mais recuado, quase como um volante.

- Graças a Deus a comissão tem me dado toda confiança e respaldo para que eu possa mostrar o meu futebol. Trabalho muito motivado pelas oportunidades que estão me dando, e acho que estou correspondendo bem, com bons jogos, passes, viradas de jogo, marcação. Espero continuar assim e ajudar o Santos no restante da temporada – afirma o camisa 41.O jogador do Peixe, segundo o Sofascore, é o meio-campo que mais acerta passes do elenco na Libertadores (88%). Também é que mais acerta bolas longas (4.5) e desarmes por jogo (2) na competição sul-americana.

- Tenho me empenhado muito nos treinamentos em relação a precisão nos passes, na marcação, na criação de jogadas e na chegada na área adversária. Tem dado certo, graças a Deus. Nos últimos jogos, fiz gol, que infelizmente foi anulado, iniciei jogadas com lançamentos que felizmente viraram gols dos meus companheiros. Então, fico muito feliz de ajudar de alguma forma minha equipe. Tivemos alguns tropeços, o que acontece com qualquer time, mas nos recuperamos e vamos dar muito trabalho para nossos adversários, pode ter certeza – diz Jean.

O atleta também falou sobre as chances do Santos na Libertadores após a vitória sobre o Boca Jrs por 1 a 0.

- Fizemos um bom jogo, contra um adversário tradicional e complicado na competição, que vai brigar também, e vencemos. O resultado da outra partida do nosso grupo nos ajudou bastante. Agora é focar nos próximos dois jogos que nos restam para sairmos com a classificação. Temos grandes chances e estamos confiantes em passar de fase - conclui o meio-campo.