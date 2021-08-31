Jandrei aparece no BID e está liberado para estrear pelo Santos

O goleiro Jandrei poderá ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida do próximo sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.O contrato do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira. Com isso, ele já tem condições de jogo pelo Peixe.

Jandrei deve ser a primeira opção do Santos para a vaga de João Paulo. O titular está pendurado com dois cartões amarelos. Em caso de suspensão, com a lesão de John, as opções para Fernando Diniz eram os garotos Paulo Mazoti e Diógenes.Dos reforços contratados pelo Santos nas últimas semanas, o Santos já registrou também Augusto e Diego Tardelli. O clube corre para registrar Léo Baptistão e Emiliano Velázquez.