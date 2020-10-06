Jadson será devolvido pelo Bahia ao Cruzeiro

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Com 12 partidas e um gol marcado, chega ao fim a passagem do meio-campista Jadson com a camisa do Bahia. Através de entrevista dada pelo presidente do Esquadrão, Guilherme Bellintani, ele tornou oficial a rescisão do acordo junto ao atleta que estava emprestado pelo Cruzeiro.

Além disso, o mandatário do Tricolor disse para o 'Programa do Esquadrão', veiculado no aplicativo relacionado ao sócio-torcedor do Bahia (Sócio Digital), que ele não enxerga qualidade técnica suficiente no plantel para obter resultados melhores do que os atuais.

- A gente tem agora o desligamento de Jadson como parte do procedimento de recomposição de elenco. A recomposição é importante. No nível técnico do elenco, não está suficiente para trazer resultados. Estamos fazendo alguns movimentos. O primeiro deles é de contratações. Duas já foram feitas, devemos fazer mais duas ou três. Diferente de outros momentos de começo de temporada, esse é o momento de fazer contratações de jogadores que cheguem para impacto de curto prazo em função do que a comissão técnica deseja.

Além da busca por contratações que aumentariam o leque de opções para o técnico Mano Menezes, quem já está no clube vem sendo analisado em relação ao aspecto comportamental segundo revelou o dirigente: