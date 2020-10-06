Jadson será devolvido pelo Bahia ao Cruzeiro

Com 12 partidas e um gol marcado, chega ao fim a passagem do meio-campista Jadson com a camisa do Bahia. Através de entrevista dada pelo presidente do Esquadrão, Guilherme Bellintani, ele tornou oficial a rescisão do acordo junto ao atleta que estava emprestado pelo Cruzeiro.
Além disso, o mandatário do Tricolor disse para o 'Programa do Esquadrão', veiculado no aplicativo relacionado ao sócio-torcedor do Bahia (Sócio Digital), que ele não enxerga qualidade técnica suficiente no plantel para obter resultados melhores do que os atuais.
- A gente tem agora o desligamento de Jadson como parte do procedimento de recomposição de elenco. A recomposição é importante. No nível técnico do elenco, não está suficiente para trazer resultados. Estamos fazendo alguns movimentos. O primeiro deles é de contratações. Duas já foram feitas, devemos fazer mais duas ou três. Diferente de outros momentos de começo de temporada, esse é o momento de fazer contratações de jogadores que cheguem para impacto de curto prazo em função do que a comissão técnica deseja.
Além da busca por contratações que aumentariam o leque de opções para o técnico Mano Menezes, quem já está no clube vem sendo analisado em relação ao aspecto comportamental segundo revelou o dirigente:
- Além das contratações, estamos observando a postura do time. Somos um time que produz, mas estamos sofrendo muitos gols. Está claro que temos um nível razoável de criação, mas estamos perdendo muitos gols. Precisamos melhor muito, mas o time em campo está se protegendo. Temos muito a evoluir.