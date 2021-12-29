Já testado no profissional, Sandro Perpétuo quer aparecer na Copinha

O lateral-direito Sandro Perpétuo fez sua estreia pelo elenco principal do Santos ainda no laboratório promovido pelo técnico Ariel Holan no Campeonato Paulista passado. Só que jogar a Copinha com a camisa do Peixe também mexe com a cabeça do jogador que já atuou no profissional.No começo de 2022 a competição terá seu início e Perpétuo não esconde de ninguém sua ansiedade em disputar sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube.“Desde que cheguei ao clube sempre tive o sonho de disputar a Copa São Paulo. Acompanhava todas, via a presença da torcida, a magia dos Meninos da Vila na Copinha. Então pra mim vai ser a realização de um sonho e a expectativa é muito alta. Que a gente possa fazer uma boa campanha e conquistar nossos objetivos”, disse o atleta.Sandro também ressaltou o comprometimento da equipe comandada pelo técnico Elder Campos. O Alvinegro vai buscar o quarto título da Copinha e já conhece a tabela da competição.