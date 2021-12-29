Já testado no profissional, Sandro Perpétuo quer aparecer na Copinha

O lateral-direito Sandro Perpétuo fez sua estreia pelo elenco principal do Santos ainda no laboratório promovido pelo técnico Ariel Holan no Campeonato Paulista passado. Só que jogar a Copinha com a camisa do Peixe também mexe com a cabeça do jogador que já atuou no profissional.No começo de 2022 a competição terá seu início e Perpétuo não esconde de ninguém sua ansiedade em disputar sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube.“Desde que cheguei ao clube sempre tive o sonho de disputar a Copa São Paulo. Acompanhava todas, via a presença da torcida, a magia dos Meninos da Vila na Copinha. Então pra mim vai ser a realização de um sonho e a expectativa é muito alta. Que a gente possa fazer uma boa campanha e conquistar nossos objetivos”, disse o atleta.Sandro também ressaltou o comprometimento da equipe comandada pelo técnico Elder Campos. O Alvinegro vai buscar o quarto título da Copinha e já conhece a tabela da competição.
“O grupo está unido, estamos 100% focados no que temos que fazer, a gente vem trabalhando forte, em dois períodos. Acho que temos totais condições de chegar lá e fazer o nosso trabalho jogo a jogo, degrau a degrau, para a gente buscar o título”, concluiu Perpétuo.
O Santos está no Grupo 8 da Copinha, ao lado de Ferroviária, Operário-PR e Rondoniense. A sede da equipe é a cidade de Araraquara. A competição de 2022 terá 128 clubes, divididos em 32 grupos de quatro cada. Os dois primeiros de cada chave avançam para a segunda fase. A partir de então, os duelos serão eliminatórios. A final será no dia 25 de janeiro.
Confira abaixo os jogos do Peixe na 1ª fase da Copinha, quando todas as partidas serão disputadas na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
03/01 – Santos FC x Operário Ferroviário (PR) – 21h45 – transmissão: SporTV06/01 – Rondoniense x Santos FC – 21h45 – transmissão: SporTV09/01 – Ferroviária x Santos FC – 21h15 – transmissão: SporTV