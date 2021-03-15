Irmãos nadadores representam o Fluminense no Sul-Americano de Esportes Aquáticos na Argentina

Crédito: Vinícius Assunção e a sua irmã Alexia disputarão oSul-Americano de Esportes Aquáticos (Arquivo Pessoal

O Sul-Americano de Esportes Aquáticos terá início nesta semana em Buenos Aires, Argentina, e contará com a presença de dois atletas do Fluminense na natação. Um dos destaques do clube no Troféu Brasil da modalidade, em dezembro, Vinícius Assunção e a sua irmã Alexia, que retornou ao Tricolor em janeiro deste ano, disputarão uma medalha na competição.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca Vinícius entrará na água nesta terça e disputará os 200m medley logo no primeiro dia de competição. No dia seguinte, quarta-feira, ele competirá nos 400m medley. No Troféu Brasil, o atleta conquistou duas de suas quatro medalhas: dois bronzes.

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Alexia, por sua vez, entrará em ação na quinta, e disputará os 200m costas. Em 2018, em Casablanca, Marrocos, a atleta foi campeã escolar mundial da prova e tentará mais uma medalha no Sul-Americano.