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Irmãos nadadores representam o Fluminense no Sul-Americano de Esportes Aquáticos na Argentina

Um dos destaques do clube, no Troféu Brasil da modalidade, em dezembro, Vinícius Assunção e a sua irmã Alexia representarão o Tricolor na competição em Buenos Aires...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 17:59
Crédito: Vinícius Assunção e a sua irmã Alexia disputarão oSul-Americano de Esportes Aquáticos (Arquivo Pessoal
O Sul-Americano de Esportes Aquáticos terá início nesta semana em Buenos Aires, Argentina, e contará com a presença de dois atletas do Fluminense na natação. Um dos destaques do clube no Troféu Brasil da modalidade, em dezembro, Vinícius Assunção e a sua irmã Alexia, que retornou ao Tricolor em janeiro deste ano, disputarão uma medalha na competição.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca Vinícius entrará na água nesta terça e disputará os 200m medley logo no primeiro dia de competição. No dia seguinte, quarta-feira, ele competirá nos 400m medley. No Troféu Brasil, o atleta conquistou duas de suas quatro medalhas: dois bronzes.
> Confira mais notícias sobre o Fluminense
Alexia, por sua vez, entrará em ação na quinta, e disputará os 200m costas. Em 2018, em Casablanca, Marrocos, a atleta foi campeã escolar mundial da prova e tentará mais uma medalha no Sul-Americano.
Por fim, cabe salientar que o Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos terá transmissão ao vivo pela internet em sistema pay-per-view. O evento será realizado entre os dias 16 e 28 de março com modalidades como: natação, nado artístico, polo aquático e saltos ornamentais.

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