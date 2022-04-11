Internacional tenta a contratação do atacante Brenner

A janela de transferências do futebol brasileiro encerra nesta terça-feira e os clubes tentam as últimas contratações para a sequência da temporada.

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No Internacional, o nome da vez é o atacante Brenner, que atua no FC Cincinnati, da Major League Soccer.

O sistema ofensivo é uma prioridade do técnico Alexander Medina e o brasileiro tornou-se um dos alvos mais desejados no Beira-Rio.

Um dos trunfos para Brenner chegar ao Colorado é a situação do FC Cincinnati na MLS, já que o time se encontra fora da zona de classificação para os playoffs.

Além disso, o atleta tem sido pouco utilizado na temporada, onde disputou apenas quatro jogos e não balançou a rede.

São Paulo

Destaque no Tricolor na temporada 2020, Brenner foi vendido ao time norte-americano por USD 13 milhões (R$ 61 milhões).