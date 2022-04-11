Internacional tenta a contratação do atacante Brenner

A janela de transferências do futebol brasileiro encerra nesta terça-feira e os clubes tentam as últimas contratações para a sequência da temporada.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
No Internacional, o nome da vez é o atacante Brenner, que atua no FC Cincinnati, da Major League Soccer.
O sistema ofensivo é uma prioridade do técnico Alexander Medina e o brasileiro tornou-se um dos alvos mais desejados no Beira-Rio.
Um dos trunfos para Brenner chegar ao Colorado é a situação do FC Cincinnati na MLS, já que o time se encontra fora da zona de classificação para os playoffs.
Além disso, o atleta tem sido pouco utilizado na temporada, onde disputou apenas quatro jogos e não balançou a rede.
São Paulo
Destaque no Tricolor na temporada 2020, Brenner foi vendido ao time norte-americano por USD 13 milhões (R$ 61 milhões).