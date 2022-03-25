Internacional tem início promissor e lidera o Campeonato Brasileiro Feminino

Sensação no início de Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional é a única equipe com 100% de aproveitamento. Na liderança, as Gurias Coloradas venceram o Cresspom na estreia por 2 a 1 antes de superar ESMAC (4 a 0), e São Paulo (2 a 0). É a primeira vez na história que o Colorado alcançou três vitórias consecutivas na elite do futebol nacional feminino. Os bons resultados deixam também boas impressões pensando na busca do título inédito. No ano passado, a equipe já conseguiu uma boa campanha e chegou até a semifinal, melhor colocação da história do clube.
O técnico Maurício Salgado destacou a importância de começar bem a competição:
- É um campeonato muito igual, então os pontos conquistados nesse início fazem diferença lá na frente. Evidente que estamos satisfeitos, mas precisamos dar sequência a essa evolução. O desafio é se manter bem. Se queremos chegar longe, precisamos evoluir sempre.
O treinador também frisou a união do grupo e o caráter competitivo como alguns dos motivos para o sucesso da equipe nesses primeiros jogos disputados.
- Essa é uma situação que o mérito é total delas. O discurso pode existir, mas só funciona se a prática acontecer, e o grupo do Inter tem esse perfil de brigar pelas vitórias até o fim. Elas vêm batalhando muito nos jogos e por isso os resultados estão acontecendo como gostaríamos - completou.
No próximo domingo (27), o Internacional enfrenta a Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, às 18h (de Brasília), em confronto direto pela liderança do campeonato. A equipe paulista está logo atrás do colorado, na segunda colocação, com sete pontos.