Internacional retoma os trabalhos de olho no Sport

Após um fim de semana livre para descansar com familiares, o Internacional retoma as atividades no Parque Gigante nesta segunda-feira.
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De olho no Sport, próximo adversário do Colorado, o técnico Diego Aguierre vai montar a sua equipe e trabalhar a parte tática.
Depois de superar um grande período de baixa, o Internacional começa a reagir no Brasileirão e alcançou a marca de cinco jogos sem perder.
Classificação
Em bom momento na temporada, o Inter ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.