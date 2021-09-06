Internacional retoma os trabalhos de olho no Sport

Crédito: Divulgação / Internacional

Após um fim de semana livre para descansar com familiares, o Internacional retoma as atividades no Parque Gigante nesta segunda-feira.

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De olho no Sport, próximo adversário do Colorado, o técnico Diego Aguierre vai montar a sua equipe e trabalhar a parte tática.

Depois de superar um grande período de baixa, o Internacional começa a reagir no Brasileirão e alcançou a marca de cinco jogos sem perder.

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