Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Internacional retoma os trabalhos de olho no Sport

Colorado mede forças diante do Leão na próxima rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 15:20
Crédito: Divulgação / Internacional
Após um fim de semana livre para descansar com familiares, o Internacional retoma as atividades no Parque Gigante nesta segunda-feira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De olho no Sport, próximo adversário do Colorado, o técnico Diego Aguierre vai montar a sua equipe e trabalhar a parte tática.
Depois de superar um grande período de baixa, o Internacional começa a reagir no Brasileirão e alcançou a marca de cinco jogos sem perder.
Classificação
Em bom momento na temporada, o Inter ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River
Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados