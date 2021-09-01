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futebol

Internacional analisou chance de trazer Filipe Augusto, mas o perdeu para mercado árabe

Formado nas categorias de base do Bahia, jogador com larga experiência na Europa estava livre no mercado...
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Publicado em 

01 set 2021 às 10:58

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 10:58

Crédito: Atleta optou por acerto com o Damac FC (Divulgação/Rio Ave
O mercado de reforços para o elenco do Internacional, pensando no segundo semestre de 2021, poderia ter acrescentado o nome de Filipe Augusto a relação de acordo com o que publicou o portal 'ge'. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA diretoria do Colorado observou a situação do atleta de 28 anos de idade que, apesar de formado na base do Bahia, teve pouco tempo de atuação no futebol brasileiro.
Depois de apenas quatro jogos em 2012 pelo profissional da equipe baiana, ele foi negociado com o Rio Ave-POR e, desde então, rodou por clubes europeus como Valencia, Braga e Alanyaspor até passar as últimas três temporadas novamente no Rio Ave.
Apesar da intenção em repatriar o atleta que chegou a ficar livre no mercado depois de se desvincular da equipe portuguesa, Filipe acabou acertando sua ida para o futebol da Arábia Saudita, mais precisamente para o Damac FC.
Enquanto uns "quase" chegam...
Nesta semana, o Colorado liberou o jovem zagueiro Roberto para que ele acertasse sua ida para o futebol europeu, chegando sem custos no Rukh Lviv-UCR.
Apesar de não haver taxa de transferência paga neste momento, no acordo entre as partes o clube gaúcho manteve 50% dos direitos econômicos a serem recebidos em uma possível próxima transferência do jogador de 23 anos de idade vindo do Celeiro de Ases.

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