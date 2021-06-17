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Internacional acumula cinco jogos sem vencer no Beira-Rio

Antes 'fortaleza', a casa do Colorado deixou de ser um alçapão para os rivais, que conseguem resultados importantes...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 09:05

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 09:05

Crédito: (Reprodução / Twitter - Internacional
Conhecido pela força dentro de casa, o Internacional vive um momento ruim como mandante no Beira-Rio e acumula insucessos.
A última decepção foi diante do Atlético-MG, quando a equipe de Osmar Loss foi superada por 1 a 0.
Agora, são cinco partidas sem vencer dentro do Beira-Rio. A última vitória ocorreu na semifinal do Gauchão, quando bateu o Juventude por 4 a 1.
Desde o duelo contra o Jaconero, o Internacional soma dois empates e três derrotas, desempenho fora de cogitação para qualquer torcedor colorado.
Confira os placares:
Inter 4 x 1 Juventude – Última vitóriaInter 1 x 2 GrêmioInter 0 x 0 Always ReadyInter 2 x 2 SportInter 1 x 3 VitóriaInter 0 x 1 Atlético-MG

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