Internacional acumula cinco jogos sem vencer no Beira-Rio

Crédito: (Reprodução / Twitter - Internacional

Conhecido pela força dentro de casa, o Internacional vive um momento ruim como mandante no Beira-Rio e acumula insucessos.

A última decepção foi diante do Atlético-MG, quando a equipe de Osmar Loss foi superada por 1 a 0.

Agora, são cinco partidas sem vencer dentro do Beira-Rio. A última vitória ocorreu na semifinal do Gauchão, quando bateu o Juventude por 4 a 1.

Desde o duelo contra o Jaconero, o Internacional soma dois empates e três derrotas, desempenho fora de cogitação para qualquer torcedor colorado.

Confira os placares: