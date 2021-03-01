Interesse: Botafogo faz sondagem por André Luis, do Corinthians

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

O Botafogo segue no mercado buscando um ponta, posição carente no elenco e que trouxe dor de cabeça na última temporada. A bola da vez é André Luis, atacante que não está nos planos do Corinthians para 2021, e que passou o ano passado atuando pelo Daejon Hana Citizen, da Coreia do Sul. O clube de General Severiano sondou o jogador.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCAA situação, contudo, não aparenta ser fácil de ter um final feliz para as bandas do Estádio Nilton Santos. Outras equipes também mostraram interesse no atleta e o LANCE! apurou que, no momento, o Botafogo não é o "Plano A" para o estafe do atacante.

A diretoria do Botafogo segue a situação do jogador. Caso apareça uma possibilidade, uma proposta oficial pode ser feita. André Luis se destacou pela Ponte Preta na Série B de 2018 e essa experiência na competição é vista com bons olhos.

Uma das prioridades de Marcelo Chamusca é buscar um atleta para atuar nos lados do campo. Ronald, ex-Botafogo-SP, assinou contrato válido por duas temporadas e meia, mas a diretoria entende que precisa de mais nomes para o setor por conta do calendário cheio.