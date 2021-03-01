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futebol

Interesse: Botafogo faz sondagem por André Luis, do Corinthians

Atacante entra na mira do Glorioso para 2021, mas clube tem concorrência pelo atleta; Timão pode emprestar o jogador novamente...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 19:00
Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
O Botafogo segue no mercado buscando um ponta, posição carente no elenco e que trouxe dor de cabeça na última temporada. A bola da vez é André Luis, atacante que não está nos planos do Corinthians para 2021, e que passou o ano passado atuando pelo Daejon Hana Citizen, da Coreia do Sul. O clube de General Severiano sondou o jogador.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCAA situação, contudo, não aparenta ser fácil de ter um final feliz para as bandas do Estádio Nilton Santos. Outras equipes também mostraram interesse no atleta e o LANCE! apurou que, no momento, o Botafogo não é o "Plano A" para o estafe do atacante.
A diretoria do Botafogo segue a situação do jogador. Caso apareça uma possibilidade, uma proposta oficial pode ser feita. André Luis se destacou pela Ponte Preta na Série B de 2018 e essa experiência na competição é vista com bons olhos.
Uma das prioridades de Marcelo Chamusca é buscar um atleta para atuar nos lados do campo. Ronald, ex-Botafogo-SP, assinou contrato válido por duas temporadas e meia, mas a diretoria entende que precisa de mais nomes para o setor por conta do calendário cheio.
André Luis marcou 13 gols em 25 partidas pelo Daejon Hana Citizen na última temporada. A equipe da Coreia do Sul tinha um acordo com o Corinthians para adquirir o jogador em definitivo, mas não cumpriu com o pagamento alegando o pouco fluxo de caixa devido ao novo coronavírus. Assim, Shangai Greeland, da China, apareceu e prometeu que assumiria os pagamentos, mas não fez. Desta forma, o atacante retornou ao Timão.

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