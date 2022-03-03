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Interessam ao Flamengo: saiba as situações dos goleiros Santos e João Paulo e compare os números recentes

Flamengo está atrás de um nome para a posição e já buscou informações sobre as situações de João Paulo e Santos, destaques do Santos e Athletico, respectivamente...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 06:00

Publicado em 03 de Março de 2022 às 06:00

Motivada pela "montanha-russa" vivida por Diego Alves e Hugo, o Flamengo tem o aval da comissão técnica de Paulo Sousa para contratar um nome que chegue para ser titular e buscou informações, nas últimas semanas, sobre Santos e João Paulo, do Athletico e do Santos, respectivamente. A situação financeira do clube - que pode sofrer uma penhora de R$ 127 milhões na Justiça - é um empecilho, mas as tratativas podem avançar nos próximos dias.O Flamengo não apresentou ofertas ao Athletico e ao Santos por seus goleiros, mas a diretoria procurou representantes dos dois atletas para entender como as partes avaliam uma possível transferência. A resposta foi mais positiva no caso de Santos, que, além de ver com bons olhos a chegada no Rubro-Negro, não teria a situação dificultada pelo Furacão, como o presidente Mario Celso Petraglia, do Furacão, afirmou. Os valores, contudo, ainda não foram debatidos. A participação do Athletico na Recopa Sul-Americana - realizada nesta quarta, diante do Palmeiras, em São Paulo - deixava a tratativa parada por ora, mas, com a realização da final, poderá voltar à pauta e avançar nos próximos dias.No caso de João Paulo, destaque do Santos, os representantes não acenaram positivamente com uma saída do goleiro da Vila Belmiro neste momento. Aos 26 anos, o camisa 1 formado no Peixe vive sua melhor fase e já está no radar de clubes europeus. Portanto, está valorizado e exigirá um investimento maior para tirá-lo do Santos, com quem renovou seu vínculo, em dezembro, até 2026.
Já Santos, que, assim como João Paulo no Peixe, foi revelado pelo Athletico e tem grande identificação com o clube, tem contrato com o Furacão até 31 de dezembro de 2023. Substituto de Weverton, hoje do Palmeiras e da Seleção Brasileiro, Santos é o titular desde 2018 e conquistou uma série de títulos.
Veja, abaixo, os números de João Paulo e Santos em suas últimas 30 atuações!Os números recentes de João Paulo e Santos (Dados: SofaScore)
Crédito: OsgoleirosJoãoPaulo,doSantos,eSantosdoAthletico(Fotos:IvanStorti/Santos;JoséTramontin/Athletico

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