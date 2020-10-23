Inter perde no Chile para a Católica, mas segue adiante na Libertadores

Crédito: Reprodução/Twitter Internacional

Jogando no estádio San Carlos de Apoquindo em Santiago, no Chile, o Internacional perdeu de virada para a Universidad Católica por 2 a 1. Todavia, como o América de Cali superou o Grêmio no outro duelo do Grupo H por 1 a 0, enquanto os chilenos sequer ficaram com vaga na Sul-Americana, o Colorado avançou pelo saldo superior a equipe colombiana.

PERIGO LÁ, PERIGO CÁ...

Com uma marcação bem compactada e a cautela na troca de passes para não conceder o contra-ataque ao adversário, bastaram os primeiros espaços aparecerem para tanto Católica como Inter chegarem de maneira efetivamente perigosa. No caso da equipe brasileira, o passe de Yuri Alberto foi nos pés de D'Alessandro que bateu firme para defesa parcial de Dituro. Para os chilenos, o perigo veio no lance onde o meio-campista Pinares tirou a marcação pelo lado direito do ataque e bateu com efeito suficiente de perna esquerda para acertar o travessão de Marcelo Lomba.

... ALÉM DE GOL LÁ, GOL CÁ

Em cobrança de escanteio vindo do lado direito, o toque de cabeça dado por Musto dentro da grande área foi interceptado com a mão por Pinares em lance onde a arbitragem assinalou a penalidade. D'Alessandro foi para a bola e bateu no meio do gol, sem chance para o arqueiro da Católica que caiu no canto esquerdo. Porém, a equipe brasileira não teve sequer tempo para saborear a vantagem pois, na saída de bola recuperada pelo Colorado, Musto perdeu a bola no meio e viu Zampedri ir em direção a grande área e bater forte, mas contando com o desvio fatal de Cuesta que fez a bola quicar e encobrir Lomba.

SINTOMÁTICO

Se antes da abertura do marcador o Colorado tinha mais consistência na sua troca de passes e parecia ser o proprietário do controle de ritmo da partida, após sofrer o gol da igualdade a situação teve uma notória alteração tanto anímica como no volume de jogo. Não à toa, nos minutos seguintes, o que se viu foi a Católica conseguir recuperar e fazer a ligação mais rapidamente no ataque em lances como o de Puch onde o atacante deu uma bicicleta que exigiu importante intervenção de Marcelo Lomba.

OPORTUNIDADE DE OURO

A segunda etapa se desenvolveu de maneira mais travada do que a primeira em panorama onde os dois sistemas ofensivos não conseguiam mais se sobrepor ao adversário. Situação essa que, automaticamente, fez com que as participações tanto de Dituro como de Marcelo Lomba se tornasse elementos mais raros. Porém, o grande momento do confronto nesse período foi, efetivamente, o lance onde Yuri Alberto se aproveitou do erro na saída de bola dos Cruzados e chegou a driblar o goleiro adversário, mas, ao tocar pras redes, viu o zagueiro Huerta dar um carrinho espetacular para fazer o corte.

SE DE UM LADO NÃO ENTROU...

Quando foi a vez da zaga do Inter cometer um erro na hora de conter a investida adversária em subir a marcação, o ataque de La UC, mais precisamente Fernando Zampedri, não perdoou. Depois de Cuesta ter a bola roubada por Puch, o atacante fez o cruzamento onde, na bola dividida, ela subiu para o centroavante Zampedri acertar uma bonita bicicleta que foi no contrapé de Lomba.

FICHA TÉCNICAUNIVERSIDAD CATÓLICA 2 x 1 INTERNACIONAL

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, Santiago (CHI) Data e hora: 22/10/2020 - 21h30Árbitro: Mauro Vigliano (ARG)Assistentes: Cristian Navarro e Julio Fernández (ambos ARG)Cartões amarelos: Pinares, Huerta, Zampedri, Parot, Fuenzalida (UC); Cuesta, D'Alessandro, Rodinei, Matheus Jussa (INT)Cartões vermelhos: -Gols: D'Alessandro (23'/1°T), Zampedri (24'/1°T e 43'/2°T).

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Dituro; Rebolledo, Lanaro, Huerta e Parot; Saavedra, Pinares e Fuenzalida; Lezcano, Puch e Zampedri. Técnico: Ariel Holán.