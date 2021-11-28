Inter de Milão vence Venezia e cola nos líderes do Campeonato Italiano

A Inter de Milão derrotou o Venezia por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, e comemorou o fato de colar nos líderes do torneio. Os gols do triunfo foram marcados por Çalhanoglu e Lautaro Martínez. Com 31 pontos, o time comandado por Simone Inzaghi está agora a apenas um de Napoli e Milan, primeiro e segundo colocados, respectivamente, que ainda entram em campo no domingo. O Venezia ocupa a 15ª posição, com 15 pontos.

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A Inter teve domínio das ações no primeiro tempo e chegou bem perto de abrir o placar, com Dzeko, Brozovic. Çalhanogl, que já havia assustado em cobrança de falta, chutou de fora da área aos 33 e não deu chances para o goleiro Romero.

No segundo tempo, aos 49, o VAR checou um toque de mão de Happs, dentro da área. Lautaro Martínez foi para a cobrança e anotou o segundo gol da Inter.