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Inspirado em casa, Palmeiras acumula terceiro jogo seguido sem vencer longe do Allianz

Tendo nove vitórias consecutivas em seu estádio, o Verdão foi derrotado pelo Internacional no Beira-Rio e empatou com Santos na Vila e com o Libertad no Paraguai...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Se o desempenho de Abel Ferreira dentro de casa no comando do Palmeiras é quase impecável, com 28 gols marcados e nenhum sofrido, o Verdão ainda precisa melhorar seus resultados longe do Allianz Parque. A derrota por 2 a 0 para o Internacional neste sábado, no Beira-Rio, marcou a terceira partida seguida sem vitória do Palmeiras jogando fora de casa.
Foram dois empates, contra Santos e Libertad, além do tropeço deste sábado contra o Colorado. Em comum nas três partidas, entretanto, foi o desempenho ofensivo do Palmeiras, ou a falta dele. Neste sábado, o Palmeiras ficou zerado no placar. Contra Santos e Libertad, balançou a rede três vezes, mas apenas em jogadas de bola parada.
Até agora, as únicas vitórias de Abel fora de casa vieram contra o Vasco da Gama, em São Januário, e contra o Delfín, no Equador. Por outro lado, as únicas duas derrotas do português à frente do Palmeiras foi em jogos disputados longe de seus domínios: contra o Goiás, com o time desfalcada pelo surto de Covid-19 no elenco, e a deste sábado.
>> Confira a tabela do Brasileirão e faça sua simulação>> Abel Ferreira em dez atos e a revolução no Palmeiras
O Palmeiras agora foca sua atenção na disputa da semi-final da Copa do Brasil, contra o América-MG. A primeira partida é no Allianz. Nas quartas, o mando de campo foi bom para o Palmeiras, que praticamente definiu a classificação na primeira partida, com uma vitória de 3 a 0 sobre o Ceará. Em Fortaleza, o Palmeiras abriu 2 a 0, mas levou o empate.
Na Libertadores, a ordem será inversa: o primeiro jogo contra o River Plate será em Buenos Aires. O Palmeiras decidirá a vaga na final do torneio no Allianz e precisará, mais do que nunca, fazer valer seu poderio dentro de seus domínios.

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