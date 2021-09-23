Inscrito no Brasileirão, zagueiro João Cesco celebra chance na Chapecoense

Crédito: Zagueiro chegou para a base do time Condá no ano passado (Divulgação/Chapecoense

Um dos destaques da Chapecoense na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, o zagueiro João Cesco pode ter um final de temporada diferente em 2021. O jogador foi um dos inscritos pelo time catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro e deve integrar o elenco da Chape nos últimos meses deste ano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador celebrou mais essa chance de fazer parte do elenco profissional e garantiu que jogar a elite do futebol nacional será mais um sonho realizado.

- É uma oportunidade única, sem dúvida, que todo garoto da base sonha e comigo não é diferente. Para mim é mais um sonho sendo realizado e se a Chape precisar estarei pronto para ajudar - cravou João.

O defensor já havia integrado o elenco principal na disputa do Campeonato Catarinense e foi convocado para os duelos contra Avaí e Criciúma. Depois, teve uma boa sequência no Campeonato Brasileiro Sub-20 e agora se diz mais preparado para ajudar a Chape no Brasileirão:

- Com certeza integrar o elenco principal e ser convocado para clássicos no Campeonato Catarinense como foi diante do Avaí e do Criciúma me ajudou bastante para meu amadurecimento como atleta e como pessoa. Fiquei mais calejado, junto com o Campeonato Brasileiro Sub-20 que vem acontecendo, venho trabalhando muito para que as oportunidades cheguem e me vejo cada vez mais preparado para somar.