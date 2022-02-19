'Inimigo íntimo': Otávio conhece bem Paulo Sousa, técnico do Fla,e dar dicas ao Galo na final da Supercopa

A decisão entre Atlético-MG, Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, contra o Flamengo, vice-campeão Brasileiro, da Supercopa do Brasil, neste domingo, 20 de fevereiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, tem muitos ingredientes para que a partida seja memorável, ainda mais com a grande rivalidade entre os dois clubes. E, conhecer bem o rival é algo que pode ser útil, pois num jogo com tantos craques, os detalhes podem ser o diferencial para a conquista do primeiro grande título de 2022. O Galo tem seu “espião” que pode ser importante para o técnico alvinegro, Antonio Mohamed. O volante Otavio de 27 anos, trabalhou com o técnico Rubro Negro, Paulo Sousa no Boudeaux, da França entre 2019 e 2020. O meio de campo atleticano é um “inimigo íntimo”, pois se tornou admirador e amigo de Paulo Sousa, mesmo depois que ele deixou a equipe francesa. E, esse conhecimento do estilo do treinador e como ele arma suas equipes, pode ajudar o Galo a buscar seu primeiro título de Supercopa. Otávio quase iria se juntar ao antigo chefe no Fla, mas o negócio não aconteceu e ele aceitou a proposta do Galo, que o trouxe por empréstimo até o fim do junho, para depois assinar contrato em definitivo com o clube mineiro, sem custos na contratação. O volante foi muito elogioso a Paulo Sousa. -O Paulo Sousa é muito bom porque ele trabalha com a comissão em conjunto e por setores separados. Um pega o setor defensivo, ele pega o meio de campo, outra parte pega a parte ofensiva. São trabalhos individualizados e depois todo mundo junto. Foi uma fase em que evoluí muito-disse o volante atleticano.-O Paulo Sousa é muito bom porque ele trabalha com a comissão em conjunto e por setores separados. Um pega o setor defensivo, ele pega o meio de campo, outra parte pega a parte ofensiva. São trabalhos individualizados e depois todo mundo junto. Foi uma fase em que evoluí muito-disse o volante atleticano.