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'Inimigo íntimo': Otávio conhece bem Paulo Sousa, técnico do Fla,e dar dicas ao Galo na final da Supercopa

O volante alvinegro trabalhou e se tornou admirador do treinador Rubro Negro no período em que estiveram juntos na França...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2022 às 17:48
A decisão entre Atlético-MG, Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, contra o Flamengo, vice-campeão Brasileiro, da Supercopa do Brasil, neste domingo, 20 de fevereiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, tem muitos ingredientes para que a partida seja memorável, ainda mais com a grande rivalidade entre os dois clubes. E, conhecer bem o rival é algo que pode ser útil, pois num jogo com tantos craques, os detalhes podem ser o diferencial para a conquista do primeiro grande título de 2022. O Galo tem seu “espião” que pode ser importante para o técnico alvinegro, Antonio Mohamed. O volante Otavio de 27 anos, trabalhou com o técnico Rubro Negro, Paulo Sousa no Boudeaux, da França entre 2019 e 2020. O meio de campo atleticano é um “inimigo íntimo”, pois se tornou admirador e amigo de Paulo Sousa, mesmo depois que ele deixou a equipe francesa. E, esse conhecimento do estilo do treinador e como ele arma suas equipes, pode ajudar o Galo a buscar seu primeiro título de Supercopa. Otávio quase iria se juntar ao antigo chefe no Fla, mas o negócio não aconteceu e ele aceitou a proposta do Galo, que o trouxe por empréstimo até o fim do junho, para depois assinar contrato em definitivo com o clube mineiro, sem custos na contratação. O volante foi muito elogioso a Paulo Sousa. -O Paulo Sousa é muito bom porque ele trabalha com a comissão em conjunto e por setores separados. Um pega o setor defensivo, ele pega o meio de campo, outra parte pega a parte ofensiva. São trabalhos individualizados e depois todo mundo junto. Foi uma fase em que evoluí muito-disse o volante atleticano.-O Paulo Sousa é muito bom porque ele trabalha com a comissão em conjunto e por setores separados. Um pega o setor defensivo, ele pega o meio de campo, outra parte pega a parte ofensiva. São trabalhos individualizados e depois todo mundo junto. Foi uma fase em que evoluí muito-disse o volante atleticano.
Como bom “espião”, Otávio comentou sobre a forma que o técnico flamenguista monta suas equipes, o que pode ajudar El Turco a neutralizar o poderoso ataque Rubro Negro. -Ele sempre buscou trabalhar ofensivamente. Perdeu a bola, pressiona rápido pra recuperar. Sempre ele fala que o momento que a gente tá mais forte defensivamente, é quando tá com a bola. Então, ele procurava ficar o tempo inteiro jogando com a bola. Sair criando jogada lá de trás, dando essa pressionada quando perder a bola. Aqueles cinco primeiros segundos- explicou Otávio, para em seguida “abrir” mais os segredos do português do Fla. . -Quando ele passou no Bordeaux, fomos uma das equipes que mais tiveram a posse de bola dentro do campeonato. O estilo de de jogo dele é muito bom porque trabalha sempre com a sua comissão em conjunto e cada um pega os setores de forma separada, né?-disse. O meio de campo do Atlético-MG pode ter a chance de entrar em campo contra seu ex-treinador, pois Zaracho sentiu dores na coxa esquerda e pode não ter condições de jogo no duelo contra o Flamengo, que definirá o Supercampeão do Brasil.
Crédito: Otávio,quetrabalhoucomPauloSousanoBordeaux,daFrança,podedardicasaoGalonafinaldaSupercopa-(PedroSouza/Atlético-MG

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