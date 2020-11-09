Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Imprensa espanhola coloca Eduardo Coudet como novo técnico do Celta

Treinador desconversou sobre o tema no último domingo, mas especulação aumentou após a demissão de Óscar García...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 09:46

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 09:46

Crédito: Ricardo Duarte/Divulgação
Se na noite do último domingo Eduardo Coudet desconversou sobre a possibilidade de assumir o Celta de Vigo-ESP, na manhã desta segunda-feira, a história parece ser diferente.De acordo com a imprensa espanhola, o treinador argentino vai trocar o Internacional pelo time da La Liga e é questão de horas para que isso seja confirmado.
Apesar das especulações no velho continente, o Internacional já avisou que não tem o que falar sobre o assunto.
Situação do Celta
Após empatar com o Elche no fim de semana, o Celta decidiu pela demissão do técnico Óscar García. A equipe se encontra na 17ª posição do Espanhol, com 7 pontos.
Abel Braga
Segundo o jornalista Alexandre Ernst, a diretoria do Internacional, ciente que Coudet poderia deixar o clube, escolheu Abel Braga para ficar no comando da equipe até o fim do ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados