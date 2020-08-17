Igor Julião vê força mental em virada e destaca físico do Fluminense

Crédito: FOTOS: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A primeira vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro veio com uma virada sobre o então invicto Internacional por 2 a 1, no Maracanã. Após a partida, o lateral-direito Igor Julião exaltou a força mental do grupo no confronto que deixou o Tricolor com quatro pontos na competição. Até então, o Flu saiu atrás contra o Grêmio, quando acabou perdendo, e contra o Palmeiras, quando buscou apenas o empate.

- Sabíamos que seria um jogo difícil. Dos três que tivemos, tínhamos certeza que esse seria o mais intenso. E sair atrás no placar dificultou mais ainda. Mas nossa reação foi bacana, a virada foi muito importante para nós. Essa virada de hoje poderia ter acontecido nos outros jogos, mas foi legal a resposta mental, com calma. Merecíamos até ter saído com mais gols. É importante para dar moral para os próximos jogos - disse o jogador.Além dos três primeiros jogos complicados, o Flu ainda terá RB Bragantino e Athletico-PR fora de casa na próxima quarta-feira e sábado. Julião exaltou a estrutura do Flu para justificar o que ele classifica como bom desempenho físico da equipe.