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Igor Julião vê força mental em virada e destaca físico do Fluminense

Jogador diz que vitória contra o Internacional dá moral para o Tricolor na sequência e projeta próxima rodada contra o RB Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 21:09

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 21:09

Crédito: FOTOS: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A primeira vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro veio com uma virada sobre o então invicto Internacional por 2 a 1, no Maracanã. Após a partida, o lateral-direito Igor Julião exaltou a força mental do grupo no confronto que deixou o Tricolor com quatro pontos na competição. Até então, o Flu saiu atrás contra o Grêmio, quando acabou perdendo, e contra o Palmeiras, quando buscou apenas o empate.
- Sabíamos que seria um jogo difícil. Dos três que tivemos, tínhamos certeza que esse seria o mais intenso. E sair atrás no placar dificultou mais ainda. Mas nossa reação foi bacana, a virada foi muito importante para nós. Essa virada de hoje poderia ter acontecido nos outros jogos, mas foi legal a resposta mental, com calma. Merecíamos até ter saído com mais gols. É importante para dar moral para os próximos jogos - disse o jogador.Além dos três primeiros jogos complicados, o Flu ainda terá RB Bragantino e Athletico-PR fora de casa na próxima quarta-feira e sábado. Julião exaltou a estrutura do Flu para justificar o que ele classifica como bom desempenho físico da equipe.
- Nossa fisiologia e o professor Odair estão trabalhando muito bem. Por mais que a maratona de jogos seja difícil para a gente. Mas estamos chegando 100%. Sabemos que vai exigir muito da parte física, mas o clube está dando estrutura para nos recuperarmos. Temos dois jogos fora e vamos para buscar os três pontos - completou.

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