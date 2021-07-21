Igor Gomes comemora estreia pelo time principal do Barcelona: 'Realização de um sonho'

Crédito: Divulgação / Barcelona

O defensor brasileiro Igor Gomes, de 20 anos, fez sua estreia pelo time principal do Barcelona, na noite de quarta-feira (21), na vitória por 4 a 0 sobre o Gimnàstic, em partida amistosa disputada no Estádio Johan Cruyff, no centro de treinamentos do Barça.

Veja a tabela do EspanholO jogador, natural de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, participou de toda segunda etapa da partida e contribuiu com uma assistência.

- É a realização de um sonho. Pensar que há dois anos estava em uma competição de base no Brasil, que foi a Copa São Paulo, e agora estou vestindo a camisa do Barcelona, dividindo vestiário com grandes ídolos. Passou um filme pela minha cabeça - disse.

Igor Gomes está no Barcelona desde 2019. Inicou na categoria "juvenil A", correspondente ao time sub-20, e, na última temporada, passou a integrar o Barcelona B.