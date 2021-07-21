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Igor Gomes comemora estreia pelo time principal do Barcelona: 'Realização de um sonho'

Defensor brasileiro que atua na base do clube espanhol participou da goleada do Barcelona sobre o Gimnàstic por 4 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 19:17

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 19:17

Crédito: Divulgação / Barcelona
O defensor brasileiro Igor Gomes, de 20 anos, fez sua estreia pelo time principal do Barcelona, na noite de quarta-feira (21), na vitória por 4 a 0 sobre o Gimnàstic, em partida amistosa disputada no Estádio Johan Cruyff, no centro de treinamentos do Barça.
Veja a tabela do EspanholO jogador, natural de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, participou de toda segunda etapa da partida e contribuiu com uma assistência.
- É a realização de um sonho. Pensar que há dois anos estava em uma competição de base no Brasil, que foi a Copa São Paulo, e agora estou vestindo a camisa do Barcelona, dividindo vestiário com grandes ídolos. Passou um filme pela minha cabeça - disse.
Igor Gomes está no Barcelona desde 2019. Inicou na categoria "juvenil A", correspondente ao time sub-20, e, na última temporada, passou a integrar o Barcelona B.
- Lembrei dos momentos difíceis e de tudo que superei na infância para chegar até aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade, à minha família, amigos e aos empresários, por todo apoio. Sei que é só o conheço da minha trajetória, mas hoje é um dia que tenho muito a comemorar - festejou Igor.

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