  • Hugo Souza carrega 100% de aproveitamento contra o Vasco em novo teste importante no Flamengo
futebol

Hugo Souza carrega 100% de aproveitamento contra o Vasco em novo teste importante no Flamengo

Em busca de afirmação como titular em 2022, goleiro foi titular em quatro jogos contra o Vasco e viu o Fla sair vencedor em todas as ocasiões...

Publicado em 20 de Março de 2022 às 07:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 07:10
A seguir o seu processo de consolidação entre os titulares, Hugo Souza se ampara a um histórico respeitável contra o Vasco para voltar a se destacar e assegurar a vaga do Flamengo à final do Carioca. Neste domingo, às 16h, as equipes se enfrentam novamente, no Maracanã, pela volta das semifinais do Estadual e com o goleiro sem nunca ter perdido ou empatado com o rival.
Em quatro jogos em que foi titular contra o Vasco nos profissionais, até aqui, Hugo possui 100% de aproveitamento. Na última vitória do Cruz-Maltino sobre o Fla, que ocorreu em abril de 2021, ele estava no banco de reservas, preterido por Diego Alves.
No confronto passado, em que o Flamengo venceu por 1 a 0 e ampliou a sua vantagem na semifinal do Cariocão, Hugo realizou cinco defesas. Até o momento na competição, o goleiro criado no Ninho do Urubu possui 22 defesas, média de 98.33% de passes certos e sete vitórias nos oito jogos em que disputou.
> Veja a tabela do Cariocão
Mais uma vez, Hugo terá uma oportunidade de "gente grande" para mostrar ao Flamengo que tem capacidade de se firmar como titular em 2022. Vale lembrar que o clube busca um goleiro, a pedido de Paulo Sousa, antes mesmo do início da temporada, logo, é essencial que o camisa 45 amplie o ótimo retrospecto contra o Vasco e, consequentemente, caso seja exigido, faça a diferença diante de um Maracanã que estará lotado. O LANCE! acompanha em Tempo Real.
Os jogos de Hugo Souza contra o Vasco:
10/10/2020 - Vasco 1x2 Flamengo (Brasileiro)04/02/2021 - Flamengo 2x0 Vasco (Brasileiro)06/03/2022 - Flamengo 2x1 Vasco (Carioca)16/03/2022 - Vasco 0x1 Flamengo (Carioca)
Crédito: Hugo Souza antes do jogo contra o Vasco, no meio da semana passada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

