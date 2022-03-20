Hugo Souza carrega 100% de aproveitamento contra o Vasco em novo teste importante no Flamengo

A seguir o seu processo de consolidação entre os titulares, Hugo Souza se ampara a um histórico respeitável contra o Vasco para voltar a se destacar e assegurar a vaga do Flamengo à final do Carioca. Neste domingo, às 16h, as equipes se enfrentam novamente, no Maracanã, pela volta das semifinais do Estadual e com o goleiro sem nunca ter perdido ou empatado com o rival.
Em quatro jogos em que foi titular contra o Vasco nos profissionais, até aqui, Hugo possui 100% de aproveitamento. Na última vitória do Cruz-Maltino sobre o Fla, que ocorreu em abril de 2021, ele estava no banco de reservas, preterido por Diego Alves.
No confronto passado, em que o Flamengo venceu por 1 a 0 e ampliou a sua vantagem na semifinal do Cariocão, Hugo realizou cinco defesas. Até o momento na competição, o goleiro criado no Ninho do Urubu possui 22 defesas, média de 98.33% de passes certos e sete vitórias nos oito jogos em que disputou.
Mais uma vez, Hugo terá uma oportunidade de "gente grande" para mostrar ao Flamengo que tem capacidade de se firmar como titular em 2022. Vale lembrar que o clube busca um goleiro, a pedido de Paulo Sousa, antes mesmo do início da temporada, logo, é essencial que o camisa 45 amplie o ótimo retrospecto contra o Vasco e, consequentemente, caso seja exigido, faça a diferença diante de um Maracanã que estará lotado.
Os jogos de Hugo Souza contra o Vasco:
10/10/2020 - Vasco 1x2 Flamengo (Brasileiro)04/02/2021 - Flamengo 2x0 Vasco (Brasileiro)06/03/2022 - Flamengo 2x1 Vasco (Carioca)16/03/2022 - Vasco 0x1 Flamengo (Carioca)