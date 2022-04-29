Hugo se revolta com episódio de racismo em jogo do Flamengo e cobra providências: 'Até quando? Chega!'

Hugo Souza pôde ver do banco de reservas um torcedor da Universidad Católica imitar macaco em direção à torcida do Flamengo durante o jogo válido pela Libertadores, na última quinta-feira, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O goleiro demonstrou revolta com o insulto racial e, nas redes sociais, cobrou providências:- Até quando? O que essas pessoas acham? Enquanto providências não forem tomadas, vamos continuar passando por situações como essa, isso é inadmissível, totalmente inaceitável. Chega! - escreveu o goleiro do Fla. Também via redes sociais, o Fla citou o caso de racismo e também atos de vandalismos cometidos por torcedores chilenos, que chegaram a atingir uma criança após uma pedra ser atirada, além de ferir outros rubro-negros com sinalizadores. Veja a postagem do clube: