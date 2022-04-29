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Hugo se revolta com episódio de racismo em jogo do Flamengo e cobra providências: 'Até quando? Chega!'

Durante jogo pela Libertadores, um torcedor da Universidad Católica chegou a imitar um macaco em direção à torcida rubro-negra
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LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 10:09

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 10:09

Hugo Souza pôde ver do banco de reservas um torcedor da Universidad Católica imitar macaco em direção à torcida do Flamengo durante o jogo válido pela Libertadores, na última quinta-feira, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. O goleiro demonstrou revolta com o insulto racial e, nas redes sociais, cobrou providências:- Até quando? O que essas pessoas acham? Enquanto providências não forem tomadas, vamos continuar passando por situações como essa, isso é inadmissível, totalmente inaceitável. Chega! - escreveu o goleiro do Fla. Também via redes sociais, o Fla citou o caso de racismo e também atos de vandalismos cometidos por torcedores chilenos, que chegaram a atingir uma criança após uma pedra ser atirada, além de ferir outros rubro-negros com sinalizadores. Veja a postagem do clube:
- Na noite desta quinta-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, aconteceram cenas lamentáveis de racismo, lançamento de pedras, garrafas e sinalizadores (uma criança foi ferida) da torcida adversária em direção aos torcedores rubro-negros, durante a partida entre Universidad Católica x Flamengo, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Não aguentamos mais isso! Medidas severas precisam ser tomadas #Paz #RacismoNão #BastaDeViolência #CRF - postou o Flamengo, com um vídeo de um torcedor imitando macaco em direção à torcida brasileira.
> Veja a tabela da Libertadores
A Conmebol, por enquanto, não se pronunciou sobre os atos racistas.
Crédito: HugoSouza,goleirodoFlamengo,noembarqueparaoChile(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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