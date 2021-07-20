Hugo deve ser titular do Botafogo contra o Goiás; veja provável time

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo deve ter uma mudança em relação ao time que foi derrotado para o Brusque visando o duelo diante do Goiás, nesta terça-feira, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. Hugo treinou como titular e pode ganhar uma chance na escalação.

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O lateral-esquerdo criado nas categorias de base, portanto, entraria no lugar de Rafael Carioca, que não foi bem na partida disputada em Santa Catarina e volta para o banco de reservas.Portanto, o provável Botafogo para enfrentar o Goiás é: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Hugo; Barreto, Pedro Castro; Chay, Marco Antonio, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

No banco de reservas, o Alvinegro terá as presenças de Kayque e Cesinha, que foram relacionados pela primeira vez no mês de julho.